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Covid-19

Comércio no ES fica fechado até domingo (10). Veja o que pode funcionar

Casagrande acrescentou que para a abertura do comércio outros serviços e indústrias podem ser paralisados por cerca de 15 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 16:18

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 16:18

Governador Renato Casagrande concedeu coletiva de imprensa nesta quinta (30)
Governador Renato Casagrande concedeu coletiva de imprensa nesta quinta (30) Crédito: Reprodução/Facebook
governador Renato Casagrande informou, em coletiva de imprensa na tarde deste sábado (2), que o comércio nos municípios com risco alto de contaminação continuará fechado até o próximo domingo (10) como medida de prevenção contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. 
Apesar de as portas permanecerem fechadas, será permitida a comercialização de itens considerados não essenciais nessas cidades: Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Desta forma, os consumidores poderão ser atendidos um por vez, com horário marcado e com a porta fechada, independentemente do tamanho do local. A utilização de máscara é obrigatória para o lojista e o cliente. Outras opções são a entrega de produtos (delivery), que já estava funcionando, além da comercialização por meio do sistema de drive-thru. Veja no final do texto a lista de atividades que podem ou não funcionar no Espírito Santo
Comércio no ES fica fechado até domingo 10. confira o que pode funcionar
No caso dos shoppings, somente funcionará com essas duas últimas opções. Pessoas que fazem parte do grupo de risco, como grávidas e idosos, não podem voltar a trabalhar.

DECISÃO

Casagrande afirmou que a decisão foi tomada por conta do número de leitos ocupados. Até a tarde deste sábado (2), dos 266 leitos de UTI disponibilizados para tratar a doença, 183 (68,8%) já estavam ocupados. Ele ressalta que o passo em direção à abertura econômica só vai acontecer se aumentar o isolamento social e quando a porcentagem de leitos ocupados chegar a 50% do limite. 
Precisamos ainda ampliar o isolamento social, aumentar os leitos de UTI e diminuir o percentual de leitos ocupados. Vamos avançar na segunda-feira (4) com 353 leitos de UTI, mas é preciso avançar no isolamento, disse.

RODÍZIO COM A INDÚSTRIA 

Ele acrescentou que, para a abertura do comércio, outros serviços e indústrias podem ser paralisados por cerca de 15 dias. Se a gente puder dividir esse sacrifício para que todos possam sair vivos dessa pandemia de médio a longo prazo, é melhor, pontuou.
Casagrande pontuou que a decisão de manter o comércio fechado não foi somente do governo do Estado. Ocorreu o diálogo com diversos setores do Espírito Santo, como os cinco prefeitos da região metropolitana, todos os chefes de poderes e das instituições autônomas e independentes em termo orçamentário do Estado e a bancada federal.

Comércio durante a pandemia de coronavírus

"FRUSTRAÇÃO": COMERCIANTES LAMENTAM DECISÃO

O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, disse que havia grande expectativa do setor de que a flexibilização da abertura do comércio a partir de segunda-feira (4) fosse anunciada neste sábado. A maior preocupação é por conta do Dia das Mães, considerada a segunda melhor data para vendas do comércio.
"Recebemos a notícia respeitosamente. Porém, você há de convir que o comércio estava numa expectativa de abrir, nem que fosse em turnos, em horários intercalados. Infelizmente, o levantamento da Secretaria da Saúde é altamente comprometedor e mostra que isso poderá ocasionar uma multiplicação enorme de óbitos", ressaltou Sepulcri.
"Estamos esperançosos porque, se os números forem mais promissores, quem sabe na quarta ou, ao menos, na quinta-feira ele nos libere para abrir em horários alternados nesses dias que antecedem a data comemorativa do Dia das Mães. Entendemos que o governador não é um dificultador, ele está convivendo com uma situação de difícil solução", complementou.

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O presidente da Fecomércio diz ainda que a expectativa era de que a reabertura resultaria no retorno das vendas em um percentual de 50%, em comparação com o período pré-pandemia, na próxima semana. Já com o sistema proposto pelo governo, de delivery, drive thru, venda com hora marcada e retirada em loja, as vendas devem chegar em torno de 30% do normal.

DRIVE-THRU NO DIA DAS MÃES

Os shoppings da Grande Vitória já estão se preparando para atender os clientes em drive thru, como aconteceu no feriado da Páscoa. Para o coordenador regional da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Raphael Brotto, a a decisão do governador frustrou os comerciantes do segmento. Para ele, como os shoppings possuem ambiente mais fácil de ser controlado, é possível reabrir com segurança para lojistas e clientes.
"Neste momento, 66 shoppings estão abertos em todo o Brasil. Todos haviam fechado, mas alguns já estão retornando com medidas restritivas. Nós não queremos lotar os shoppings, nem criar tumulto. Durante a semana, trabalhamos com uma série de medidas para adequar o funcionamento, caso fosse ser liberado a abertura das lojas. Temos estrutura para fazer o controle do número de pessoas dentro do empreendimento. Quem determina a abertura é o governo, mas ficamos frustrados com a prorrogação", afirma.

"NOS PREPARAMOS PARA ABRIR NA SEGUNDA"

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL Vitória), Estanislau Amorim também lamentou a decisão do governador. Para ele, o que mais atrapalha os empresários é a expectativa que se cria para a reabertura, sem efetivar a reabertura do comércio.
"Eu me pergunto por que não anunciou isso na quinta-feira? Por que esperar até o final de semana. Temos muitos funcionários de férias e, durante essa semana, nos preparamos para abrir na segunda (4), fizeram treinamentos, prepararam as lojas, mas não se seguiu como esperamos. É uma pena, pois nosso setor, o comércio de rua, está sendo um dos mais massacrados com a pandemia. Com o Dia das Mães, as pessoas vão comprar pela internet, produtos muitas vezes de outros Estados. Pelo o que acompanhamos, mais de 10% das lojas vão ter que encerrar as atividades", desabafa.

FUNCIONAM NORMALMENTE

  • Supermercados *
  • Farmácias
  • Padarias
  • Serviços de alimentação e cuidado com animais
  • Postos de combustíveis
  • Lojas de conveniência
  • Feiras livres
* No caso de supermercados, há limitação na entrada de clientes, visando evitar aglomerações.

FUNCIONAM APENAS ATÉ 16 HORAS

  • Restaurantes
  • Lanchonetes

DELIVERY E SERVIÇOS INTERNOS

  • Delivery: fica permitido o serviço de entrega e de retirada no estabelecimento mesmo após o horário de fechamento. Autorização vale também para lojas. 
  • Serviços internos: permitido. O que não pode haver é abertura para o público.

FUNCIONAM COM RESTRIÇÕES

  • Bancos: ficam de portas fechadas. Haverá atendimento interno apenas para quem precisar sacar benefícios. Os caixas eletrônicos ficarão liberados.

NÃO PODEM ABRIR AS PORTAS

  • Comércio varejista geral
  • Bares
  • Lojas de rua
Neste sábado (2), o governador Renato Casagrande autorizou que as lojas, apesar de terem que manter as portas fechadas, possam atender consumidores um por vez, com horário marcado e com a porta fechada, independentemente do tamanho do local. A utilização de máscara é obrigatória para o lojista e o cliente. Outras opções são a entrega de produtos (delivery), que já estava funcionando, além da comercialização por meio do sistema de drive-thru.

JÁ ESTAVAM PROIBIDOS DE ABRIR

  • Shoppings centers e centros comerciais: podem abrir estabelecimentos essenciais como supermercados, farmácias e clínicas
  • Academias de ginástica
  • Boates e centros de eventos

CONTINUAM PERMITIDOS POR ENQUANTO

  • Serviços gerais - como cartórios, clínicas médicas, telecomunicações, mecânicas, serviços administrativos e Correios
  • Hotéis e pousadas
  • Indústrias

SERVIÇOS FECHADOS OU COM RESTRIÇÕES

  • Escolas: aulas suspensas, tanto na rede pública quanto privada.
  • Faça Fácil Cariacica: apenas com agendamento de horário.
  • Farmácia Cidadã: apenas com agendamento de horário.
  • Parques estaduais: fechados.
  • Procon ES: fechado para atendimento presencial. Atendimento só por plataformas on-line.
  • Ceasa: acesso proibido para idosos e portadores de doenças crônicas, sejam vendedores ou compradores.

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