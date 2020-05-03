Coronavírus: a turística Venda Nova fica vazia no feriadão

Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, é a capital nacional do agroturismo Crédito: TV Gazeta Sul

O setor de turismo na região serrana do Espírito Santo também sente o impacto da pandemia do novo coronavírus . Em Venda Nova do Imigrante , restaurantes e hotéis estão vazios em plano feriadão. Situação atípica para a cidade, que tem o título de capital nacional do agroturismo. O faturamento caiu em até 90%, de acordo com empresários do setor.

Com a chegada dos meses mais frios, o número de turistas aumenta. Mas, com a necessidade de isolamento social, o cenário é outro. A empresária Priscila Brioschi, que administra o sítio da família, conta que o local ficou fechado por um mês e o faturamento caiu em 80%.

Empresária Priscila Brioschi viu seu faturamento cair em 80% Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

O sítio oferece experiências de conhecer de perto a preparação dos produtos artesanais. Além de poder comprá-los, é possível ter contato com os animais. Nós vivemos basicamente do turismo. Depois de 13 anos que abrimos as portas de nossa propriedade é o primeiro ano que temos passado muitas dificuldades, pois nos planejamos de uma forma e tivemos que mudar totalmente. Mas, se Deus quiser, vai passar rápido e vamos sair de mais essa, afirma Priscila.

A empresária do setor hoteleiro, Ana Venturim, conta que também foram atingidos, mas que é preciso se reinventar. Nós fomos durante atingidos pela pandemia. Nossas atividades de hotel e restaurante foram afetadas em praticamente 90%. Foi preciso nos reinventar e criar estratégicas: criando promoções no hotel, restaurante, em forma de apoio aos clientes e de retornarmos ao mercado assim que tudo passar. Sobre o futuro, vamos sair dessa crise mais fortes, pois ela está nos motivando a nos inventar. Estou muito confiante que teremos tempos melhores do que antes da pandemia, disse a empresária.

Diante de perdas tão significativas, a associação de agroturismo de Venda Nova do Imigrante (Agrotur) entende que os empresários terão que se reinventar e pede para que a população continue consumindo os produtos feitos na região.

Muitos de nossos turistas, ou até a totalidade, não estão vindo nos visitar, mas isso também não implica na paralisação total do turismo, haja vista que ainda recebemos o turismo comercial, que precisam se hospedar e se alimentar nos restaurantes. Então, assim, as empresas que não têm contato com esse turismo comercial, se prepararam para inovar e empreender. Estamos melhorando a forma de receber para quando isso tudo passar possamos receber os turistas que tanto amamos de forma mais profissional e que traga mais turistas para nossa região. Dê preferência para produtos da nossa região, vamos nos ajudar, sugere o presidente do Agrotur, Rodolpho Viana.

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