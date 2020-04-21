Cidade mais bolsonarista do ES vai contra o presidente e segue restrições

Ruas vazias no centro de Venda Nova do Imigrante Crédito: Devani Peterle

Na pacata cidade de Venda Nova do Imigrante , Região Serrana do Espírito Santo, a rotina de pouco mais de 24 mil moradores mudou no último mês diante do novo coronavírus. Com escolas e comércios fechados, eventos suspensos e supermercados funcionando sob restrições, as ruas do município ficaram vazias.

"Estou ficando muito em casa, indo na rua só para emergência e, mesmo assim, usando máscara e mantendo a distância que é orientada. Vejo muita gente que está preocupada e apoiando as medidas adotadas na cidade" Devani Peterle - Esteticista

Assim como Devani, o professor de inglês Henrique Pagotto, 35 anos, tem cumprido rigorosamente as recomendações do governo estadual e da cidade. Mesmo jovem e considerado fora do grupo de risco atingido pela Covid-19, ele busca praticar o isolamento social.

"Eu não tenho saído muito de casa, faço o básico e volto. Inclusive suspendi minhas aulas há um mês, e na escola onde dou aula, outros dois professores também pararam."

Moradores de Venda Nova do Imigrante seguem decreto com medidas restritivas durante pandemia Crédito: Andreia Andrade

CASOS DE COVID-19 NA CIDADE

"No começo da pandemia, muita gente não acreditava. Após um caso confirmado na cidade, as pessoas começaram a ficar com mais medo. Até porque a gente sabe que não obedecer é arriscado. A gente tem só um hospital, que ainda atende outros municípios. Se ficar todo mundo doente, vai criar uma situação prejudicial para a cidade" João Vitor Silva - Garçom

Além de acatar todas as medidas de restrição determinadas pelo governo estadual, que incluem fechamento de escolas, academias, comércios e serviços não essenciais, a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante emitiu seus próprios decretos para evitar aglomerações na cidade. As feiras livres foram suspensas por tempo indeterminado, assim como o calendário de eventos.

"A gente tem reforçado as questões técnicas, orientando a população com base nas recomendações do governo estadual e do Ministério da Saúde. Os primeiros dias foram mais difíceis, mas acredito que agora as pessoas já entenderam a gravidade da situação. A maior parte da população está seguindo os decretos e entende que nossa prioridade é a saúde", disse a secretária municipal de Saúde, Marise Vilela.

APOIO AO ISOLAMENTO NÃO É UNÂNIME

O apoio às orientações do Ministério da Saúde, contudo, não é unânime. Alguns moradores ainda se negam a praticar o distanciamento social, justificando questões políticas, falta de medo e até mesmo fé que a situação vai passar.

"Existem algumas pessoas que estão sendo influenciadas pelo discurso do presidente. Mas o que a gente mais ouve das pessoas que estão na rua, quando fazemos abordagem, é que elas estão ali porque estão vivendo a vida. Principalmente em relação aos idosos, isso tem sido difícil" Marise Vilela - Secretária municipal de Saúde

Alguns comerciantes também têm pressionado pela flexibilização das medidas restritivas. Na última semana, uma carreata foi realizada na cidade para pedir a reabertura do comércio. A reportagem conversou com moradores que participaram da manifestação, mas não quiseram se identificar. Muitos deles colocam em xeque a existência do vírus e se apoiam no discurso do presidente Jair Bolsonaro para propor um isolamento vertical na sociedade.

"A gente ouve pessoas falando que não é nada, que não tem perigo. Uma minoria, é claro. Tem gente agindo com naturalidade, fazendo churrasco, se reunindo com vizinho, não querendo enxergar a realidade", disse o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Venda Nova, Flávio Mareto.

Comércio em Venda Nova do Imigrante está fechado seguindo decreto estadual Crédito: Ely Gomes

Mesmo assim, segundo Flávio, muitos comerciantes têm compreendido a gravidade da situação e se adaptado. Alguns estão atendendo com portas fechadas, outros iniciaram serviços por meio das redes sociais. A CDL tem participado da reuniões da sala de emergência da prefeitura e apresentado uma posição de apoio ao que vem sendo feito até o momento.