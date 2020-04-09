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Três são investigados

Venda Nova do Imigrante confirma primeiro caso de Covid-19

A informação da prefeitura é que o paciente está em quarentena domiciliar e será monitorado com a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 09:27

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 09:27

Venda Nova do Imigrante
Venda Nova do Imigrante Crédito: Assessoria de Imprensa PMVNI
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou na noite desta quarta-feira (08) o primeiro caso do novo coronavírus em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo. Outros três casos ainda são investigados no município e cinco foram descartados, segundo boletim da Sesa.
De acordo com informações da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, o paciente se encontra em quarentena domiciliar e será monitorado junto com a família até o próximo dia 20. A cidade já segue a recomendação de isolamento social e orienta que os moradores continuem em casa e só procurem as unidades de saúde em casos de sintomas mais graves, como febre e falta de ar.
Em toda região, até a noite desta quarta-feira (08), agora são sete casos confirmados, sendo três em Cachoeiro de Itapemirim, dois em Castelo, um em Itapemirim e este de Venda Nova do Imigrante. Dois já estão curados. Nenhum paciente está em estado grave.

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De acordo com a Sesa, o Espírito Santo tem 273 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) até esta quarta-feira (08). Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 180 estão em isolamento residencial e 46 estão internados, sendo 29 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Seis óbitos foram confirmados e três seguem em investigação.

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