Venda Nova do Imigrante confirma primeiro caso de Covid-19

De acordo com informações da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, o paciente se encontra em quarentena domiciliar e será monitorado junto com a família até o próximo dia 20. A cidade já segue a recomendação de isolamento social e orienta que os moradores continuem em casa e só procurem as unidades de saúde em casos de sintomas mais graves, como febre e falta de ar.