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Covid-19

Prefeitura de Castelo confirma o segundo caso de coronavírus

O paciente do primeiro caso foi registrado no dia 26 de março. Ele fez o isolamento de 14 dias e é considerado curado, já que não apresenta mais sintomas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 19:04

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 19:04

Castelo, no Sul do ES
Castelo, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Castelo
A prefeitura de Castelo, no Sul do Estado, confirmou mais um caso de coronavírus no município nesta quarta-feira (01). Segundo a administração municipal, o paciente está internado e o primeiro caso registrado na cidade, está curado.
O resultado do exame do novo caso confirmado foi informado nesta tarde e mais detalhes do paciente não foram divulgados. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde divulgado nesta terça-feira (31),  reforça a informação do município de que Castelo tem dois casos confirmados da covid-19.

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O primeiro, foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no dia 26 de março. Este paciente cumpriu o protocolo de isolamento domiciliar por 14 dias, se encerrou nesta quarta (1), estando assintomático, por isso, é considerado curado. No total, segundo a prefeitura, 11 casos foram notificados até o momento na cidade. Destes, 9 deram negativo para a doença.

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