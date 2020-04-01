Prefeitura de Castelo confirma o segundo caso de coronavírus

A prefeitura de Castelo, no Sul do Estado, confirmou mais um caso de coronavírus no município nesta quarta-feira (01). Segundo a administração municipal, o paciente está internado e o primeiro caso registrado na cidade, está curado.
O resultado do exame do novo caso confirmado foi informado nesta tarde e mais detalhes do paciente não foram divulgados. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde divulgado nesta terça-feira (31), reforça a informação do município de que Castelo tem dois casos confirmados da covid-19.
O primeiro, foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no dia 26 de março. Este paciente cumpriu o protocolo de isolamento domiciliar por 14 dias, se encerrou nesta quarta (1), estando assintomático, por isso, é considerado curado. No total, segundo a prefeitura, 11 casos foram notificados até o momento na cidade. Destes, 9 deram negativo para a doença.