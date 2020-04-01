Prefeitura de Castelo confirma o segundo caso de coronavírus

O primeiro, foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no dia 26 de março. Este paciente cumpriu o protocolo de isolamento domiciliar por 14 dias, se encerrou nesta quarta (1), estando assintomático, por isso, é considerado curado. No total, segundo a prefeitura, 11 casos foram notificados até o momento na cidade. Destes, 9 deram negativo para a doença.