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12 casos investigados

Paciente de Cachoeiro confirmado com Covid-19 está curado, diz prefeito

A informação foi divulgada nas redes sociais do prefeito da cidade, Victor Coelho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 11:11

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 11:11

Vista áerea de Cachoeiro de Itapemirim
Cachoeiro de Itapemirim/ES Crédito: Divulgação
O único paciente de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que teve o diagnóstico confirmado com o novo coronavírus (Covid-19) está curado. Agora, o município não tem mais registro confirmado da doença, segundo boletim publicado nas redes sociais do prefeito Victor Coelho, na noite desta terça-feira (31).
Os dados, que foram atualizados às 19h16, mostram que o número de suspeitos reduziu na cidade. No último sábado (28), Cachoeiro contabilizava 22 casos suspeitos e, nesta terça, o número caiu para 12. A quantidade de casos descartados no município é de 24.

VEJA A PUBLICAÇÃO DO PREFEITO

O diagnóstico confirmado de Cachoeiro foi divulgado no dia 20 de março, quando Coelho disse que o caso não era de transmissão comunitária. No município, o comércio e outros serviços não essenciais, continuam fechados.
A maioria da população e dos comerciantes está respeitando as medidas de distanciamento social, mas, ainda, identificamos muitas pessoas transitando nas ruas. É preciso que todos tenham consciência de que estamos enfrentando um problema muito grave, sem precedentes, e que só conseguiremos superá-lo se cada um fizer a sua parte, reforçou o prefeito.

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