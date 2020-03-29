Itapemirim registra primeiro caso de coronavírus no município

exame de sangue Crédito: Divulgação/ Ministério da Saúde

Itapemirim chegou a notificar três casos suspeitos, mas destes, dois foram descartados e um confirmado. O paciente está em tratamento hospitalar, mas a unidade de internação e o estado de saúde não foram divulgados.

O prefeito Thiago Peçanha disse, em suas redes sociais, assim que foi divulgada a confirmação, que o município vem se preparando para enfrentar a pandemia com a separação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com a compra de testes para detectar o contágio pela Covid-19.