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3º registro no Sul do ES

Itapemirim registra primeiro caso de coronavírus no município

Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, ambos no Sul do Espírito Santo, também já registram um caso confirmado cada

Publicado em 29 de Março de 2020 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 20:15
exame de sangue
exame de sangue Crédito: Divulgação/ Ministério da Saúde
O município de Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo registrou o primeiro caso confirmado do novo coronavírus. Agora, são três casos na região. Até a noite deste domingo (29), o município não tinha nenhum outro caso em investigação, segundo boletim emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Itapemirim chegou a notificar três casos suspeitos, mas destes, dois foram descartados e um confirmado. O paciente está em tratamento hospitalar, mas a unidade de internação e o estado de saúde não foram divulgados.
Na região Sul do Estado, além do caso de Itapemirim, os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo já confirmaram um caso do novo coronavírus cada.  O Espírito Santo tem 72 casos confirmados e 1016 suspeitos do novo coronavírus, causador da doença Covid-19, até este domingo (29).

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Castelo registra primeiro caso confirmado de coronavírus

Cachoeiro registra o primeiro caso confirmado de coronavírus

O prefeito Thiago Peçanha disse, em suas redes sociais, assim que foi divulgada a confirmação, que o município vem se preparando para enfrentar a pandemia com a separação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com a compra de testes para detectar o contágio pela Covid-19.
Temos 20 leitos de UTI que serão abertos na primeira quinzena de abril, no hospital Santa Helena e o município já se colocou à disposição para, inclusive, custear a despesa dessa UTI, se for necessário. Fizemos a compra de testes (dois mil kits) para testar o máximo de pessoas com sintomas e isolá-los. Como prefeito, mas, principalmente, como médico, a minha propriedade, são as vidas, e se eu precisar cortar qualquer gasto para colocar em saúde, vou fazer, disse.

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