Sobe para 72 o número de casos confirmados do novo coronavírus no ES

Subiu para 72 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande e confirmada pela Secretaria de Saúde. O aumento é de 11 casos na últimas 24 horas.
De acordo com o boletim divulgado pela Sesa, dos novos 11 casos, 4 estão em Vila Velha, 4 na Serra, 1 em Vitória, 1 em São Mateus e 1 em Cariacica. Este é o primeiro caso confirmado em São Mateus, no norte do Estado.
A maioria dos casos confirmados continuam concentrados na Grande Vitória; são 60 até o momento. Vila Velha lidera o ranking, com 28 pessoas infectadas pelo coronavírus. Vitória vem em segundo, com 21 casos.
Linhares é o município do interior com maior número de casos, com 4 pessoas infectadas. Um dos casos confirmados no Estado é de um paciente do Rio de Janeiro que foi diagnosticado com a doença durante passagem pelo ES.
Ainda de acordo com o boletim divulgado pela Sesa, 1.116 casos suspeitos seguem sob investigação. Outros 521 foram descartados.