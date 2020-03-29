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Covid-19

Sobe para 72 o número de casos confirmados do novo coronavírus no ES

Informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande. Aumento é de 11 casos em 24 horas

Publicado em 29 de Março de 2020 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 18:53
Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) já foi diagnosticada em 72 pessoas no Espírito Santo Crédito: Cottonbro/ Pexels
Subiu para 72 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande e confirmada pela Secretaria de Saúde. O aumento é de 11 casos na últimas 24 horas.
De acordo com o boletim divulgado pela Sesa, dos novos 11 casos, 4 estão em Vila Velha, 4 na Serra, 1 em Vitória, 1 em São Mateus e 1 em Cariacica.  Este é o primeiro caso confirmado em São Mateus, no norte do Estado.
A maioria dos casos confirmados continuam concentrados na Grande Vitória; são 60 até o momento. Vila Velha lidera o ranking, com 28 pessoas infectadas pelo coronavírus. Vitória vem em segundo, com 21 casos. 
Linhares é o município do interior com maior número de casos, com 4 pessoas infectadas. Um dos casos confirmados no Estado é de um paciente do Rio de Janeiro que foi diagnosticado com a doença durante passagem pelo ES. 
Ainda de acordo com o boletim divulgado pela Sesa, 1.116 casos suspeitos seguem sob investigação. Outros 521 foram descartados. 

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