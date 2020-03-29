Sobe para 72 o número de casos confirmados do novo coronavírus no ES

Coronavírus (covid-19) já foi diagnosticada em 72 pessoas no Espírito Santo Crédito: Cottonbro/ Pexels

Subiu para 72 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande e confirmada pela Secretaria de Saúde. O aumento é de 11 casos na últimas 24 horas.

Subiu para 72 o número de casos confirmados de coronavírus no ES. Neste domingo, foram 11 testes positivos: 4 em Vila Velha, 4 na Serra, 1 em Vitória, 1 em São Mateus e 1 em Cariacica. Temos 1016 casos em investigação. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 29, 2020

A maioria dos casos confirmados continuam concentrados na Grande Vitória; são 60 até o momento. Vila Velha lidera o ranking, com 28 pessoas infectadas pelo coronavírus. Vitória vem em segundo, com 21 casos.

Linhares é o município do interior com maior número de casos, com 4 pessoas infectadas. Um dos casos confirmados no Estado é de um paciente do Rio de Janeiro que foi diagnosticado com a doença durante passagem pelo ES.