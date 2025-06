Estelionato e fraudes

Delegado faz alerta sobre embalagens de encomendas deixadas no lixo

Criminosos recolhem etiquetas no lixo para simular entregas e aplicar golpes em moradores; veja dicas de como se proteger

Criminosos estão usando embalagens descartadas no lixo para aplicar golpes em moradores de condomínios, especialmente na cidade de Vila Velha. O alerta foi feito nas redes sociais pela Associação de Moradores da Praia da Costa. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o titular do 6º Distrito Policial do município, delegado Marcelo Cavalcanti, explicou que o golpe consiste em recolher etiquetas de endereços deixadas intactas no lixo, colá-las em caixas falsas e se passar por entregadores para abordar diretamente as vítimas. >