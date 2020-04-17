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Covid-19

Prefeitura de Venda Nova confirma mais dois casos de coronavírus

Novos casos, segundo a prefeitura, são de moradores da localidade de Cachoeira Alegre e já estão em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 18:27

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 18:27

Venda Nova do Imigrante
Venda Nova do Imigrante Crédito: Assessoria de Imprensa PMVNI
O município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, confirmou na tarde desta sexta-feira (17) mais dois casos de coronavírus no município. Com a confirmação, o número de infectados subiu para três.
A informação foi divulgada por meio de uma rede social do prefeito do município, Paulo Minetti. Infelizmente recebemos hoje a confirmação de mais dois casos de coronavírus em nosso município. Vamos continuar as medidas de prevenção, nos proteger e proteger também quem amamos. Juntos somos mais fortes, disse o prefeito.
Os novos casos, segundo Minetti, são de moradores da localidade de Cachoeira Alegre que já estão em isolamento domiciliar. O primeiro caso confirmado no município foi registrado no dia 08 deste mês e o paciente permanece em casa até o dia 20.

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