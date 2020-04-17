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Covid-19

Casos de coronavírus aumentam em Alfredo Chaves, diz prefeitura

Município serrano notificou 11 casos da doença, segundo último boletim da secretaria municipal de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 17:05

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 17:05

Alfredo Chaves
Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/PMAC
A secretaria municipal de Saúde de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado, contabilizou no último boletim epidemiológico, 11 casos positivos da Covid-19. Deste número, quatro pessoas, segundo a prefeitura, foram atendidas na rede privada do município.
Segundo dados da prefeitura, os casos saltaram de oito confirmados na última quinta-feira (16) para onze, contabilizados nesta sexta-feira (17). Os pacientes, segundo o município, são moradores dos bairros: Macrina com quatro confirmados; Morro da Divisa, com três casos ; Ouro Branco, Parque Residencial Alfredo Chaves (Cajá), Gavião e Imigrantes, com um caso cada.  
Nossos informativos são em tempo real, e diante do volume de dados, o Estado precisa de um prazo para consolidar todas as informações, para serem divulgadas no boletim oficial. Enquanto órgão de prestação de serviço à população, não vamos faltar com a transparência e verdade, inclusive em tempos de pandemia, informou em nota a secretaria municipal de Saúde.
Casos de coronavírus aumentam em Alfredo Chaves, diz prefeitura
Os moradores do município podem tirar dúvidas em relação a doença pelo número 0800 880 1380.

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