Casos de coronavírus aumentam em Alfredo Chaves, diz prefeitura

Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/PMAC

A secretaria municipal de Saúde de Alfredo Chaves , na Região Serrana do Estado, contabilizou no último boletim epidemiológico, 11 casos positivos da Covid-19 . Deste número, quatro pessoas, segundo a prefeitura, foram atendidas na rede privada do município.

Segundo dados da prefeitura, os casos saltaram de oito confirmados na última quinta-feira (16) para onze, contabilizados nesta sexta-feira (17). Os pacientes, segundo o município, são moradores dos bairros: Macrina com quatro confirmados; Morro da Divisa, com três casos ; Ouro Branco, Parque Residencial Alfredo Chaves (Cajá), Gavião e Imigrantes, com um caso cada.

Nossos informativos são em tempo real, e diante do volume de dados, o Estado precisa de um prazo para consolidar todas as informações, para serem divulgadas no boletim oficial. Enquanto órgão de prestação de serviço à população, não vamos faltar com a transparência e verdade, inclusive em tempos de pandemia, informou em nota a secretaria municipal de Saúde.

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