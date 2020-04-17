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19 casos no Sul do ES

Rio Novo do Sul e Presidente Kennedy têm primeiros casos de Covid-19

A Região Sul totaliza 19 casos confirmados em nove municípios, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 12:38

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 12:38

Rio Novo do Sul-ES Crédito: Divulgação/Redes Sociais
Mais dois municípios da Região Sul do Espírito Santo registram casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Rio Novo do Sul e Presidente Kennedy são cidades com menos de 12 mil habitantes e confirmaram, nesta quinta-feira (16), um caso em cada. Os dados são confirmados pela Secretária de Estado da Saúde (Sesa). 
Segundo a Prefeitura de Presidente Kennedy, o paciente é um homem de 41 anos, que trabalha em Vitória, onde 200 casos já foram confirmados. Ele foi atendido no hospital de referência para os casos de Covid-19 da região, a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, e a previsão é que vá para o município onde mora cumprir isolamento domiciliar ainda nesta sexta-feira (17). O município investiga outras três notificações e quatro foram descartadas.
Em Rio Novo do Sul, onde o caso é assintomático, a prefeitura não informou a idade do paciente, mas disse que está em isolamento domiciliar e monitorado pela equipe da Estratégia Saúde da Família do município, que aguarda o resultado de outros dois casos suspeitos. Cinco notificações já foram descartadas.

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19 CASOS CONFIRMADOS NO SUL DO ES

Com esses, a Região Sul totaliza 19 casos confirmados em nove municípios. Cachoeiro de Itapemirim é a cidade onde foram registrados mais casos: oito. Seguida por Castelo, Itapemirim e São José do Calçado, que registrou dois casos. Os outros têm uma confirmação cada. Confira os números:
  • Bom Jesus do Norte - 1 caso confirmado
  • Cachoeiro de Itapemirim - 8 casos confirmados (2 curados)
  • Castelo - 2 casos confirmados (2 curados)
  • Itapemirim - 2 casos confirmados
  • Jerônimo Monteiro - 1 caso confirmado
  • Presidente Kennedy - 1 caso confirmado
  • Rio Novo do Sul - 1 caso confirmado
  • São José do Calçado - 2 casos confirmados
  • Venda Nova do Imigrante - 1 caso confirmado

PREFEITURA DE ALEGRE DIVULGA 1º CASO

Além desses 19 casos, a Prefeitura de Alegre, também no Sul do Estado, registrou na manhã desta sexta-feira (17), o primeiro caso confirmado de Covid-19. No entanto, o paciente ainda não foi registrado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que emite diariamente a atualização dos casos no Estado. Segundo a prefeitura, o paciente não é morador da cidade, mas foi atendido e testado positivo para o novo coronavírus no município.

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