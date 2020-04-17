Rio Novo do Sul e Presidente Kennedy têm primeiros casos de Covid-19

Mais dois municípios da Região Sul do Espírito Santo registram casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Rio Novo do Sul e Presidente Kennedy são cidades com menos de 12 mil habitantes e confirmaram, nesta quinta-feira (16), um caso em cada. Os dados são confirmados pela Secretária de Estado da Saúde (Sesa).
Segundo a Prefeitura de Presidente Kennedy, o paciente é um homem de 41 anos, que trabalha em Vitória, onde 200 casos já foram confirmados. Ele foi atendido no hospital de referência para os casos de Covid-19 da região, a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, e a previsão é que vá para o município onde mora cumprir isolamento domiciliar ainda nesta sexta-feira (17). O município investiga outras três notificações e quatro foram descartadas.
Em Rio Novo do Sul, onde o caso é assintomático, a prefeitura não informou a idade do paciente, mas disse que está em isolamento domiciliar e monitorado pela equipe da Estratégia Saúde da Família do município, que aguarda o resultado de outros dois casos suspeitos. Cinco notificações já foram descartadas.
19 CASOS CONFIRMADOS NO SUL DO ES
Com esses, a Região Sul totaliza 19 casos confirmados em nove municípios. Cachoeiro de Itapemirim é a cidade onde foram registrados mais casos: oito. Seguida por Castelo, Itapemirim e São José do Calçado, que registrou dois casos. Os outros têm uma confirmação cada. Confira os números:
- Bom Jesus do Norte - 1 caso confirmado
- Cachoeiro de Itapemirim - 8 casos confirmados (2 curados)
- Castelo - 2 casos confirmados (2 curados)
- Itapemirim - 2 casos confirmados
- Jerônimo Monteiro - 1 caso confirmado
- Presidente Kennedy - 1 caso confirmado
- Rio Novo do Sul - 1 caso confirmado
- São José do Calçado - 2 casos confirmados
- Venda Nova do Imigrante - 1 caso confirmado
PREFEITURA DE ALEGRE DIVULGA 1º CASO
Além desses 19 casos, a Prefeitura de Alegre, também no Sul do Estado, registrou na manhã desta sexta-feira (17), o primeiro caso confirmado de Covid-19. No entanto, o paciente ainda não foi registrado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que emite diariamente a atualização dos casos no Estado. Segundo a prefeitura, o paciente não é morador da cidade, mas foi atendido e testado positivo para o novo coronavírus no município.