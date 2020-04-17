Rio Novo do Sul e Presidente Kennedy têm primeiros casos de Covid-19

Rio Novo do Sul-ES Crédito: Divulgação/Redes Sociais

Mais dois municípios da Região Sul do Espírito Santo registram casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Rio Novo do Sul e Presidente Kennedy são cidades com menos de 12 mil habitantes e confirmaram, nesta quinta-feira (16), um caso em cada. Os dados são confirmados pela Secretária de Estado da Saúde (Sesa).

Segundo a Prefeitura de Presidente Kennedy, o paciente é um homem de 41 anos, que trabalha em Vitória, onde 200 casos já foram confirmados. Ele foi atendido no hospital de referência para os casos de Covid-19 da região, a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, e a previsão é que vá para o município onde mora cumprir isolamento domiciliar ainda nesta sexta-feira (17). O município investiga outras três notificações e quatro foram descartadas.

Em Rio Novo do Sul, onde o caso é assintomático, a prefeitura não informou a idade do paciente, mas disse que está em isolamento domiciliar e monitorado pela equipe da Estratégia Saúde da Família do município, que aguarda o resultado de outros dois casos suspeitos. Cinco notificações já foram descartadas.

19 CASOS CONFIRMADOS NO SUL DO ES

Com esses, a Região Sul totaliza 19 casos confirmados em nove municípios. Cachoeiro de Itapemirim é a cidade onde foram registrados mais casos: oito. Seguida por Castelo, Itapemirim e São José do Calçado, que registrou dois casos. Os outros têm uma confirmação cada. Confira os números:

Bom Jesus do Norte - 1 caso confirmado

Cachoeiro de Itapemirim - 8 casos confirmados (2 curados)

Castelo - 2 casos confirmados (2 curados)

Itapemirim - 2 casos confirmados

Jerônimo Monteiro - 1 caso confirmado

Presidente Kennedy - 1 caso confirmado

Rio Novo do Sul - 1 caso confirmado

São José do Calçado - 2 casos confirmados

Venda Nova do Imigrante - 1 caso confirmado

PREFEITURA DE ALEGRE DIVULGA 1º CASO