Supermercados terão que limitar entrada de clientes a partir de segunda

Os supermercados do Espírito Santo terão que impor limite de entrada de pessoas nos estabelecimentos a partir de segunda-feira (20), para reduzir a aglomeração e evitar a propagação do novo coronavírus. Essa e outras medidas estarão em um decreto assinado pelo governador Renato Casagrande e que deve ser publicado nesta sexta-feira (17).
Vamos limitar entrada de clientes nos estabelecimentos e a referência é uma pessoa para cada 10 metros quadrados. Cada estabelecimento vai saber quantas pessoas podem estar ao mesmo tempo fazendo compras, afirmou o governador, durante pronunciamento nesta quinta (16). Segundo ele, esse numero deverá ser informado aos clientes.
A regra vale para supermercados, hipermercados, atacarejos, padarias, minimercados e lojas de conveniência. O objetivo, segundo o governador, é garantir uma distância segura entre os próprios clientes em compras e entre os funcionários dos locais. Casagrande citou em pronunciamento nas redes sociais que os estabelecimentos serão fiscalizados, mas não deu detalhes de como isso deve acontecer.
Com o decreto, esses estabelecimentos também deverão atender a outras exigências para reduzir o contágio do novo coronavírus:
- Caso se formem filas, é preciso que haja distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre cada pessoa. Uma marcação no chão deverá indicar essa distância;
- Os carrinhos e cestas deverão ser desinfectados antes e depois de cada uso;
- O estabelecimento terá que providenciar lavatório com sabão ou álcool em gel para higienização das mãos;
- Será obrigatório o uso de máscara por todos os funcionários;
- A distância entre o caixa e a pessoa que está pagando deverá ser de, no mínimo, 1,5 metro. Caso não seja possível, o funcionário responsável terá que usar máscara protetora de acetato (máscara transparente de plástico que cobre todo o rosto).