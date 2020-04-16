Supermercados terão que limitar entrada de clientes a partir de segunda

Movimentação de pessoas em supermercado: medidas para evitar aglomeração Crédito: Ricardo Medeiros

Os supermercados do Espírito Santo terão que impor limite de entrada de pessoas nos estabelecimentos a partir de segunda-feira (20), para reduzir a aglomeração e evitar a propagação do novo coronavírus . Essa e outras medidas estarão em um decreto assinado pelo governador Renato Casagrande e que deve ser publicado nesta sexta-feira (17).

Vamos limitar entrada de clientes nos estabelecimentos e a referência é uma pessoa para cada 10 metros quadrados. Cada estabelecimento vai saber quantas pessoas podem estar ao mesmo tempo fazendo compras, afirmou o governador, durante pronunciamento nesta quinta (16). Segundo ele, esse numero deverá ser informado aos clientes.



A regra vale para supermercados, hipermercados, atacarejos, padarias, minimercados e lojas de conveniência. O objetivo, segundo o governador, é garantir uma distância segura entre os próprios clientes em compras e entre os funcionários dos locais. Casagrande citou em pronunciamento nas redes sociais que os estabelecimentos serão fiscalizados, mas não deu detalhes de como isso deve acontecer.



Com o decreto, esses estabelecimentos também deverão atender a outras exigências para reduzir o contágio do novo coronavírus: