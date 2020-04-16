ES terá que flexibilizar comércio por falta de ajuda da União, diz secretário

"Vai ser insustentável. Vamos ter que conviver com o vírus dentro de uma dimensão que o serviço de saúde seja capaz de absorver", comentou o secretário. "Para poder responder de maneira adequada às questões dessa pandemia, um conjunto de decisões econômicas deveria estar sendo tomado pela União para garantir que os setores do comércio, serviço e indústria possam suportar as medidas", complementou.

Nésio pontuou, no entanto, que uma flexibilização pode provocar mais mortes no Estado. "Digamos que eu coloque 2 mil leitos de UTI para Covid-19. Ah então quer dizer que o serviço vai poder absorver os pacientes graves? Não. Quer dizer que vai morrer muita gente que não precisaria morrer. Significa que vamos garantir o acesso à UTI, mas tem muita gente que poderia não desenvolver a forma grave da doença e que vai desenvolver porque as medidas não puderam ser sustentadas", lamentou.