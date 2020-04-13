Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Comércio de Cachoeiro vai continuar fechado até o dia 19 de abril
Próximo domingo

Comércio de Cachoeiro vai continuar fechado até o dia 19 de abril

O novo decreto, publicado nesta segunda-feira (13), altera também o funcionamento das igrejas, que agora podem decidir se abrem ou não
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 12:17

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 12:17

Comércio permanece fechado em Cachoeiro de Itapemirim
Comércio permanece fechado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta Sul
O comércio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficará fechado por pelo menos mais uma semana. Um novo decreto foi publicado na manhã desta segunda-feira (13), prorrogando a suspensão das atividades das lojas até o dia 19 de abril, próximo domingo.
O funcionamento de vários setores do comércio está proibido desde o dia 21 de março, quando começou a valer o primeiro decreto. Depois, outras decisões foram publicadas pela prefeitura, alterando a quantidade de serviços que deveriam ficar totalmente de portas fechadas.
Serviços como restaurantes, padarias, feiras livres, lanchonetes, bares, supermercados, hotéis e salões de beleza estão liberados para funcionar, desde que sigam as recomendações do decreto municipal com relação às medidas contra o novo coronavírus.

Veja Também

Lojas fechadas dão prejuízo de R$ 1,3 bi ao comércio do ES

Médicos concordam com decisão de manter comércio fechado no ES

Grupo de trabalho vai discutir regras para reabertura do comércio no ES

O prefeito Victor Coelho chegou autorizar, no dia 03 de abril, que os lojistas atendessem o cliente nas portas das lojas para retirada do produto, mas foi notificado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e revogou a decisão, permanecendo com a permissão apenas para as vendas no sistema delivery.
Comerciantes e empresários organizaram um manifesto contra o fechamento das lojas e uma carreata passou pelas ruas da cidade, protestando contra a decisão. No entanto, o MPES também notificou a ação e o comércio continuou fechado.

IGREJAS PODEM DECIDIR SE ABREM OU NÃO

O novo decreto altera ainda a orientação sobre o funcionamento dos templos religiosos em Cachoeiro que, agora, poderão decidir sobre abrir ou não as portas para que os fiéis participem das celebrações. A prefeitura passa a adotar a mesma regra do governo estadual.
A recomendação é que as igrejas que optarem pela abertura dos templos, controlem o quantitativo de pessoas para evitar a aglomeração e exposição ao risco de contágio. O prefeito Victor Coelho divulgou a decisão em redes sociais, mas pediu que continue sendo feito o isolamento social.
Às igrejas caberá a decisão de abertura, quantitativo e proteção de seus fiéis durante cultos e missas. Cabendo também às suas lideranças, o bom senso e a aplicação das normas estabelecidas.? Nossa orientação continua sendo o isolamento social àqueles que podem ficar em casa. Se sair, usar máscaras e evitar aglomerações, diz a postagem.
A Prefeitura de Cachoeiro havia publicado no dia 03 de abril a determinação que suspendia as atividades realizadas em templos religiosos até 12 de abril, com a justificativa de reduzir drasticamente a concentração e circulação de pessoas.
As igrejas poderiam utilizar os templos para gravação e transmissão das celebrações, respeitando o limite de 5% da capacidade do imóvel. Os atendimentos de aconselhamento pastoral e confessionário poderiam acontecer seguindo as orientações de higienização.

Veja Também

MPF recebeu mais de 400 denúncias sobre igrejas e bares abertos no ES

Fiéis denunciam culto com mais de 400 pessoas em igreja de Vitória

Coronavírus: líderes religiosos do ES pedem que fiel não vá à igreja

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar
ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores
Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados