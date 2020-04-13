Comércio de Cachoeiro vai continuar fechado até o dia 19 de abril

Comércio permanece fechado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta Sul

O comércio de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , ficará fechado por pelo menos mais uma semana. Um novo decreto foi publicado na manhã desta segunda-feira (13), prorrogando a suspensão das atividades das lojas até o dia 19 de abril, próximo domingo.

O funcionamento de vários setores do comércio está proibido desde o dia 21 de março , quando começou a valer o primeiro decreto. Depois, outras decisões foram publicadas pela prefeitura, alterando a quantidade de serviços que deveriam ficar totalmente de portas fechadas.

O prefeito Victor Coelho chegou autorizar, no dia 03 de abril, que os lojistas atendessem o cliente nas portas das lojas para retirada do produto, mas foi notificado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e revogou a decisão, permanecendo com a permissão apenas para as vendas no sistema delivery.

IGREJAS PODEM DECIDIR SE ABREM OU NÃO

O novo decreto altera ainda a orientação sobre o funcionamento dos templos religiosos em Cachoeiro que, agora, poderão decidir sobre abrir ou não as portas para que os fiéis participem das celebrações. A prefeitura passa a adotar a mesma regra do governo estadual.

A recomendação é que as igrejas que optarem pela abertura dos templos, controlem o quantitativo de pessoas para evitar a aglomeração e exposição ao risco de contágio. O prefeito Victor Coelho divulgou a decisão em redes sociais, mas pediu que continue sendo feito o isolamento social.

Às igrejas caberá a decisão de abertura, quantitativo e proteção de seus fiéis durante cultos e missas. Cabendo também às suas lideranças, o bom senso e a aplicação das normas estabelecidas.? Nossa orientação continua sendo o isolamento social àqueles que podem ficar em casa. Se sair, usar máscaras e evitar aglomerações, diz a postagem.

A Prefeitura de Cachoeiro havia publicado no dia 03 de abril a determinação que suspendia as atividades realizadas em templos religiosos até 12 de abril, com a justificativa de reduzir drasticamente a concentração e circulação de pessoas.