Ministério Público notifica associação contra aglomeração em carreatas

Coronavírus: carreata na Praia de Camburi, em Vitória, pela reabertura do comércio Crédito: Reprodução/vídeo de internauta

O texto afirma que a notificação tem natureza recomendatória. Ela foi tomada no sentido de prevenir responsabilidades civis, penais e administrativas para que não seja alegada ignorância quanto à extensão e o caráter ilegal e antijurídico dos fatos noticiados, reforça a notificação.

Os ministérios públicos, reunidos por meio do Gabinete Permanente Interinstitucional, pedem uma resposta no prazo máximo de 24 horas, contados a partir do recebimento da notificação.