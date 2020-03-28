Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Ministério Público notifica associação contra aglomeração em carreatas
Coronavírus

Ministério Público notifica associação contra aglomeração em carreatas

Pedido é para que prefeitos adotem medidas administrativas e judiciais cabíveis para que as manifestações não se transformem em aglomeração de pessoas

Publicado em 28 de Março de 2020 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 15:25
Coronavírus: carreata na Praia de Camburi, em Vitória, pela reabertura do comércio
Coronavírus: carreata na Praia de Camburi, em Vitória, pela reabertura do comércio Crédito: Reprodução/vídeo de internauta
Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) notificaram a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) para que os prefeitos adotem todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que manifestações em carreatas não se transformem em aglomeração de pessoas.
A notificação destaca que a aglomeração descumpre o Decreto Estadual 4599R, que suspende a realização de eventos e atividades como shows, feiras, eventos científicos, passeatas e afins com a presença de público.

Veja Também

Coronavírus: carreata reúne comerciantes e Fecomércio pede flexibilização

O texto afirma que a notificação tem natureza recomendatória. Ela foi tomada no sentido de prevenir responsabilidades civis, penais e administrativas para que não seja alegada ignorância quanto à extensão e o caráter ilegal e antijurídico dos fatos noticiados, reforça a notificação.
Os ministérios públicos, reunidos por meio do Gabinete Permanente Interinstitucional, pedem uma resposta no prazo máximo de 24 horas, contados a partir do recebimento da notificação.
O presidente da Amunes, Gilson Daniel (Podemos), foi procurado para comentar o assunto, mas ainda não se posicionou sobre a notificação. Assim que uma resposta for enviada esta matéria será atualizada.

Veja Também

'Cloroquina não evita a doença', diz Ministério da Saúde

Desde o início da semana carreatas estão sendo registradas em alguns municípios capixabas. Em Vitória, a manifestação pela reabertura do comércio aconteceu na manhã deste sábado (28). O mesmo protesto foi registrado em Colatina, Nova Venécia e Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo.

Veja Também

Coronavírus: Witzel prorroga isolamento social no Rio por mais 15 dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados