Coronavírus: carreata reúne comerciantes e Fecomércio pede flexibilização

Coronavírus: carreata na Praia de Camburi, em Vitória, pela reabertura do comércio Crédito: Reprodução/vídeo de internauta

Uma carreata tomou a Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória, na manhã deste sábado (28). Organizada por diversos movimentos, a manifestação pediu a reabertura do comércio.

A Fecomércio não incentivou a carreata, mas respeita o que eles estão fazendo porque o sentimento das pessoas que estão na manifestação é parecido com o de diversos comerciantes em todo o Estado. A sobrevivência econômica do Espírito Santo depende do comércio, que corresponde à maior fatia do PIB capixaba, disse o presidente da federação.

José Lino esclareceu ainda que, caso o decreto seja flexibilizado, a Fecomércio se responsabiliza para adotar medidas de segurança no comércio impostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, como evitar aglomerações e utilizar álcool gel. Ele pede ainda que o isolamento passe a ser vertical para que somente idosos e pessoas com doenças crônicas fiquem em casa e o restante volte a trabalhar.

Ocorreu na sexta-feira (28) uma videoconferência com o governador para discutir a situação. Ouvimos do governador a preocupação em relação à saúde, mas nós expressamos para ele nossa preocupação também. Persistir no fechamento irá quebrar muitas empresas, esclareceu.

CARREATA

Organizada pelo Movimento Ação Brasil, Mulheres de Direita e Direita Vila Velha, a manifestação teve início às 10h, com destino à Praia da Costa, em Vila Velha. A polícia e a organização souberam precisar a quantidade de veículos envolvidos na carreata, mas a via estava tomada de carros, motos, bicicletas e até caminhões de empresas.

Durante a concentração foram distribuídos balões verdes e amarelos. Um princípio de confusão foi registrado no início da manifestação e um homem saiu algemado do local. Ele foi encaminhado para o DPJ de Vitória. Segundo uma das organizadoras, a jornalista Taís Venâncio, a medida de reabertura do comércio é importante para que muitas empresas não quebrem.