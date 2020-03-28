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Manifestação

Coronavírus: carreata reúne comerciantes e Fecomércio pede flexibilização

Manifestantes se reuniram na orla de Camburi, em Vitória. Governador Casagrande diz que reabertura do comércio será avaliada a partir do dia 3 de abril

Publicado em 28 de Março de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 14:15
Coronavírus: carreata na Praia de Camburi, em Vitória, pela reabertura do comércio
Coronavírus: carreata na Praia de Camburi, em Vitória, pela reabertura do comércio Crédito: Reprodução/vídeo de internauta
Uma carreata tomou a Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, em Vitória, na manhã deste sábado (28). Organizada por diversos movimentos, a manifestação pediu a reabertura do comércio. 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, diz que a instituição não apoiou o ato, mas acredita que a melhor opção para o Estado é flexibilização do decreto estadual para que o comércio volte a funcionar. O governador Renato Casagrande informou, entretanto, que a flexibilização será avaliada somente a partir do dia 3 de abril, quando termina a vigência do decreto emergencial.
A Fecomércio não incentivou a carreata, mas respeita o que eles estão fazendo porque o sentimento das pessoas que estão na manifestação é parecido com o de diversos comerciantes em todo o Estado. A sobrevivência econômica do Espírito Santo depende do comércio, que corresponde à maior fatia do PIB capixaba, disse o presidente da federação.

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José Lino esclareceu ainda que, caso o decreto seja flexibilizado, a Fecomércio se responsabiliza para adotar medidas de segurança no comércio impostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, como evitar aglomerações e utilizar álcool gel. Ele pede ainda que o isolamento passe a ser vertical para que somente idosos e pessoas com doenças crônicas fiquem em casa e o restante volte a trabalhar.
Ocorreu na sexta-feira (28) uma videoconferência com o governador para discutir a situação. Ouvimos do governador a preocupação em relação à saúde, mas nós expressamos para ele nossa preocupação também. Persistir no fechamento irá quebrar muitas empresas, esclareceu.

CARREATA 

Organizada pelo Movimento Ação Brasil, Mulheres de Direita e Direita Vila Velha, a manifestação teve início às 10h, com destino à Praia da Costa, em Vila Velha. A polícia e a organização souberam precisar a quantidade de veículos envolvidos na carreata, mas a via estava tomada de carros, motos, bicicletas e até caminhões de empresas.
Durante a concentração foram distribuídos balões verdes e amarelos. Um princípio de confusão foi registrado no início da manifestação e um homem saiu algemado do local. Ele foi encaminhado para o DPJ de Vitória. Segundo uma das organizadoras, a jornalista Taís Venâncio, a medida de reabertura do comércio é importante para que muitas empresas não quebrem.
"Somos responsáveis, queremos a abertura do comércio para não termos graves problemas econômicos. Haverá muitas pessoas desempregadas e passando fome se isso continuar. Também não queremos o isolamento total, isso pode gerar problemas dentro das famílias, como a violência doméstica e suicídio ", pontuou Tais.

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