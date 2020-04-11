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Médicos concordam com decisão de manter comércio fechado no ES

O governador Renato Casagrande decidiu, neste sábado (11), manter o comércio fechado no Estado até o dia 19 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 20:00

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 20:00

Data: 20/03/2020 - ES - Cariacica - Comércio na avenida Expedito Garcia em Campo Grande - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Comércio na avenida Expedito Garcia em Campo Grande Crédito: Vitor Jubini
Médicos especialistas ouvidos pela reportagem concordaram com a decisão do governador Renato Casagrande de manter o comércio fechado no Espírito Santo.
O decreto anterior tinha validade até este domingo (12) e agora a proibição passa a valer até o dia 19 de abril, conforme anunciado pelo governador.
A medida é para tentar conter a proliferação do coronavírus no Estado. O isolamento social é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A decisão foi divulgada por Casagrande na tarde deste sábado (11) durante pronunciamento.
O infectologista Carlos Urbano pontuou que a pandemia está apenas começando no Espírito Santo e que uma flexibilização poderia provocar um avanço mais rápido da Covid-19 no Estado.
"A proposta dele (do Casagrande) está correta. O Espírito Santo está começando a entrar na pandemia, está na fase inicial, não começou a fase acelerada. Se abrisse o comércio, isso iria acontecer com maior rapidez e intensidade. E a gente sabe que se a curva subir muito rápido talvez o Sistema de Saúde não aguentasse", argumentou.
O médico Crispim Cerutti Junior, infectologista e professor da Ufes, também apontou que há um crescimento em progressão geométrica dos casos de coronavírus no Espírito Santo e que é preciso manter o isolamento social. "(Fechamento do comércio) é uma medida coerente porque você vê que a curva está se acentuando. O número de casos tem aumentado progressivamente. A perspectiva é que a gente continue progredindo em progressão geométrica. Pode ser que tenhamos por volta de 600 casos na semana que vem. Não é o momento de flexibilizar, é o momento de ser firme e manter a disciplina", afirmou o médico.
O Espírito Santo tem 383 casos confirmados do novo coronavírus até este sábado (11). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 268 estão em isolamento residencial e 65 estão internados, sendo 43 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Nove óbitos foram confirmados e oito seguem em investigação.

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