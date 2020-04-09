MPF recebeu mais de 400 denúncias sobre igrejas e bares abertos no ES

O órgão relatou, ainda, que dessa forma, denúncias sobre estabelecimentos comerciais abertos em período de isolamento social podem ser feitas ao Ciodes, pelo 190, e o recurso será enviado, junto aos fiscais do poder municipal, para checar, orientar e, em casos de desacato às solicitações, conduzir o cidadão à delegacia.

Na tarde da última quarta-feira (8), o secretário da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, e o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, se reuniram com secretários municipais para reforçar as ações conjuntas com as prefeituras da Grande Vitória na fiscalização dos estabelecimentos comerciais, que deve ser intensificada. "Ressaltamos que ações específicas dependem de denúncias e um planejamento prévio para atuação", finalizou a Sesp.