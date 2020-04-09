'Celebrar sozinho tem sido um grande desafio', diz frade do Convento

Na tentativa de reduzir o ritmo de contágio do coronavírus, doença que se espalhou rapidamente por cinco continentes, famílias no mundo todo tiveram de se isolar dentro de suas casas, mudar completamente a rotina de trabalho e lazer e o convívio com parentes e amigos.
Acostumados a realizar celebrações lotadas, com a presença de fiéis capixabas e de turistas de várias regiões do país e até do mundo, os sacerdotes do Convento da Penha também estão tendo que se adaptar a uma outra realidade: a das missas solitárias. "Celebrar sozinho na capela tem sido para nós um desafio muito grande", conta o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento da Penha.
No vídeo abaixo, ele também explica como a pandemia do coronavírus mudou o dia a dia do santuário religioso e o formato da Festa da Penha, que neste ano, pela primeira vez, será virtual, com missas transmitidas pela internet. Confira: