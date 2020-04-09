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Festa da Penha

'Celebrar sozinho tem sido um grande desafio', diz frade do Convento

O guardião do santuário religioso, frei Paulo Roberto Pereira, conta como a pandemia do coronavírus mudou a rotina no templo e o formato da Festa da Penha, que neste ano, será virtual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 11:00

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 11:00

Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento da Penha
Frei Paulo Roberto Pereira é guardião do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
Na tentativa de reduzir o ritmo de contágio do coronavírus, doença que se espalhou rapidamente por cinco continentes, famílias no mundo todo tiveram de se isolar dentro de suas casas, mudar completamente a rotina de trabalho e lazer e o convívio com parentes e amigos.  
Acostumados a realizar celebrações lotadas, com a presença de fiéis capixabas e de turistas de várias regiões do país e até do mundo, os sacerdotes do Convento da Penha também estão tendo que se adaptar a uma outra realidade: a das missas solitárias. "Celebrar sozinho na capela tem sido para nós um desafio muito grande", conta o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento da Penha.
No vídeo abaixo, ele também explica como a pandemia do coronavírus mudou o dia a dia do santuário religioso e o formato da Festa da Penha, que neste ano, pela primeira vez, será virtual, com missas transmitidas pela internet. Confira: 

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