Missa de abertura da Festa da Penha Crédito: Acervo Rede Gazeta/Zanete Dadalto

Em formato inédito, a Festa da Penha chega aos seus 450 anos propondo interatividade on-line com o público, em uma edição que teve de ser adaptada em tempos de isolamento por causa do coronavírus. A organização elaborou uma programação virtual, mas não menos fervorosa, com consagração à Nossa Senhora da Penha, missa com Padre Reginaldo Manzotti, atrações artísticas e homenagens à padroeira do Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Festa da Penha divulga programação em formato virtual

Todo o roteiro de atividades, dos dias 12 a 20 de abril, foi divulgado nesta quarta-feira (8) pela Comissão Organizadora do Evento.

"Vamos oferecer o dia inteiro de programação, pedir para que o povo capixaba deixe Nossa Senhora, com suas bênçãos, chegar às suas casas através de nossas redes sociais e toda a imprensa. Freis e padres irão interagir com os fiéis, que poderão pedir orações, falar suas intenções e agradecimentos." Frei Paulo Pereira - Guardião do Convento

Duas missas diárias vão ser realizadas. A primeira, à tarde, será veiculada nas redes sociais do Convento. Já a segunda, à noite, ocorrerá em seguida ao Oitavário e será transmitida ao vivo no G1 Espírito Santo, site de notícias da TV Gazeta, parceira da edição 2020 da Festa da Penha. A cobertura também será feita por A Gazeta, links na TV e nas rádios da Rede Gazeta.

"A Festa da Penha é uma manifestação popular e do povo capixaba. Em sua edição virtual interativa não será diferente. Preparamos uma programação diária para que todos os capixabas e a imprensa tenham acesso às homenagens. Queremos que, mesmo neste momento de pandemia, os capixabas se sintam homenageados. Afinal, são 450 anos de história de amor com a Santa Mãe das Alegrias." Frei Paulo Pereira - Guardião do Convento

Um dos pontos altos do evento é a Romaria das Famílias. No sábado (18), a imagem de Nossa Senhora da Penha irá percorrer vários bairros da Grande Vitória e os fiéis vão poder acompanhar o percurso ao vivo no G1/ES e nas redes do Convento da Penha. A iniciativa conta com o apoio da Rede Gazeta.

A missa do Padre Reginaldo Manzotti também é um dos destaques da programação. O religioso marca presença no dia do encerramento da festa, na segunda-feira (20), ao meio-dia, quando, pela primeira vez, será feriado em todo o Espírito Santo em honra à Nossa Senhora.

As atrações culturais, além dos artistas católicos que participarão durante todo o evento, também são garantidas com o Festival Amor e Esperança, que será transmitido pelo Instagram da TV Gazeta e contará com vários artistas capixabas.

Também nas redes sociais - canais de Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha - será transmitido diariamente um programa ao vivo, o Salve Mãe das Alegrias, com entrevistas, orações, cânticos e resgate da memória de edições anteriores da festa. Os devotos terão a oportunidade de mandar suas intenções, fazer perguntas, além de mandar vídeos e fotos.

Romaria das Mulheres Crédito: Acervo Rede Gazeta/Eduardo Dias

Confira a programação:

Domingo, dia 12

12h00 - Estreia do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Abertura do Oitavário, ao vivo G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

18h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Segunda, dia 13

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha, seguida de atração artística católica

19h30 - Segundo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Terça, dia 14

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Terceiro dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Quarta, dia 15

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Quarto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Quinta, dia 16

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Sexta, dia 17

6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta

12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha

13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

19h30 - Sexto dia do Oitavário, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Sábado, dia 18

10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

13h00 - Continuaçao de exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e nas redes do Convento da Penha

22h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Domingo, dia 19

9h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

18h00 - Homenagem a Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha

19h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta

Segunda, dia 20

6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha

10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar

15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha

17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e G1/ES, além do Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha