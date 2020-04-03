Fiéis vão contar com missas e atrações culturais de forma virtual na Festa da Penha

Na edição de 2019, Dom Dario Campos celebrou a missa de abertura da Festa da Penha Crédito: Acervo Rede Gazeta/José Carlos Schaeffer

No ano em que completa 450 anos, o maior evento religioso do Espírito Santo precisou se reinventar. Diante da pandemia do coronavírus e das recomendações das autoridades em saúde para que todos se mantenham em casa, a Festa da Penha chegará aos fiéis de forma virtual e interativa. Missas, orações, notícias e atrações culturais serão disponibilizadas para a população por meio de canais na internet, TV e rádios durante os nove dias de evento.

A programação, que vai de 12 a 20 de abril, será divulgada nos próximos dias e foi toda pensada de forma interativa, visando a atender o desejo dos devotos em homenagear a Mãe das Alegrias. Apesar de estar fechando os últimos detalhes, o Frei Paulo Pereira, guardião do Convento, adiantou como serão organizadas as atrações.

"Nossa ideia é oferecer o dia inteiro de programação, pedir para que o povo capixaba deixe Nossa Senhora, com suas bênçãos, chegar às suas casas. Logo pela manhã, começaremos com o momento de devoção, que será transmitido em nossas redes sociais. Na sequência, freis e padres irão interagir com os fiéis, que poderão pedir orações, falar suas intenções e agradecimentos." Frei Paulo Pereira - Guardião do Convento da Penha

Também nas redes sociais será transmitido diariamente um programa ao vivo, com entrevistas, orações, cânticos e resgate da memória de edições anteriores da festa. Mais uma vez, segundo o Frei Paulo Pereira, os fiéis terão a oportunidade de interagir, fazer perguntas, mandar vídeos e fotos.