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Festa da Penha

Fiéis vão contar com missas e atrações culturais de forma virtual na Festa da Penha

A programação, que vai do dia 12 ao dia 20 de abril, poderá ser acompanhada pelas redes sociais, além das transmissões ao vivo no G1/ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 17:39

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 17:39

Na edição de 2019, Dom Dario Campos celebrou a missa de abertura da Festa da Penha
Na edição de 2019, Dom Dario Campos celebrou a missa de abertura da Festa da Penha Crédito: Acervo Rede Gazeta/José Carlos Schaeffer
No ano em que completa 450 anos, o maior evento religioso do Espírito Santo precisou se reinventar. Diante da pandemia do coronavírus e das recomendações das autoridades em saúde para que todos se mantenham em casa, a Festa da Penha chegará aos fiéis de forma virtual e interativa. Missas, orações, notícias e atrações culturais serão disponibilizadas para a população por meio de canais na internet, TV e rádios durante os nove dias de evento.
A programação, que vai de 12 a 20 de abril, será divulgada nos próximos dias e foi toda pensada de forma interativa, visando a atender o desejo dos devotos em homenagear a Mãe das Alegrias. Apesar de estar fechando os últimos detalhes, o Frei Paulo Pereira, guardião do Convento, adiantou como serão organizadas as atrações.
"Nossa ideia é oferecer o dia inteiro de programação, pedir para que o povo capixaba deixe Nossa Senhora, com suas bênçãos, chegar às suas casas. Logo pela manhã, começaremos com o momento de devoção, que será transmitido em nossas redes sociais. Na sequência, freis e padres irão interagir com os fiéis, que poderão pedir orações, falar suas intenções e agradecimentos."
Frei Paulo Pereira - Guardião do Convento da Penha
Também nas redes sociais será transmitido diariamente um programa ao vivo, com entrevistas, orações, cânticos e resgate da memória de edições anteriores da festa. Mais uma vez, segundo o Frei Paulo Pereira, os fiéis terão a oportunidade de interagir, fazer perguntas, mandar vídeos e fotos.
Ainda de acordo com Frei Paulo Pereira, serão duas missas diárias. A primeira, à tarde, será veiculada nas redes sociais do Convento. Já a segunda missa, à noite, será realizada em seguida ao Oitavário e transmitida ao vivo no G1 Espírito Santo, site de notícias da TV Gazeta, emissora parceira da edição 2020 da Festa da Penha.

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