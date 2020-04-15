Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Coronavírus no ES: por que o número de casos aumentou tanto em um dia?

Mudança na captação dos dados registrados por dia no Espírito Santo provocou um salto no número de diagnósticos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 20:36

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 20:36

kit de diagnóstico para coronavírus
kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
Uma mudança  na captação dos dados sobre os resultados nos testes  de Covid-19 registrados por dia no Espírito Santo provocou um salto no número de diagnósticos nos últimos dias. Na terça-feira (14),  94 novos casos foram confirmados. Nas últimas 24 horas, o número total saiu de 557 para 754 em todo o Estado. Ou seja,  197 casos a mais. 
De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), a partir de agora estão sendo contabilizados também os dados dos municípios e dos laboratórios particulares, o que ocasionou esse aumento nos registros.
O governo também lançou nesta quarta-feira o "Painel Covid", site que concentrará todos os dados registrados do monitoramento do coronavírus no Espírito Santo, por cidade e bairro, em tempo real. 
 "É um sistema de inteligência artificial que desenvolvemos para tratar e processar os dados em tempo real. Através do nosso sistema de notificação de doenças, chamado e-SUS Vigilância em Saúde (VS), todos os municípios, unidades de saúde, UPA, hospitais e laboratórios privados precisam notificar todas as doenças nesse sistema.  Havia dados que estavam acumulados nesses locais. Por isso, o número registrado a partir agora de vai ser superior (ao que vinha sendo registrado)", explicou o governador.
O processo de migração das informações teve início na última semana, a partir do momento em que as notificações pelos municípios começaram a ser realizadas pelo Sistema e-SUS  desenvolvido no Estado, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Com isso, as notificações sobre o novo Coronavírus são inseridas diretamente no sistema, que compila os dados e os transfere para o ambiente virtual. 
Entre as informações divulgadas, o governo explicou que são notificados como casos suspeitos de Covid-19 toda síndrome gripal, conforme a Nota Técnica, baseada em orientações do Ministério da Saúde.
Já os casos confirmados contabilizados são aqueles que passaram por testes laboratoriais com resultado positivo, ou aqueles que tenham a confirmação clínico-epidemiológica da doença, com quadro de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave e com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para Covid-19.

Veja Também

Corte de salário de servidores do ES é "uma das últimas opções", diz secretário

Coronavírus:  ES vai receber 30 respiradores nos próximos dias

ES bate novo recorde e registra 103 casos de coronavírus em 24 horas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados