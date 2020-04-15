Coronavírus no ES: por que o número de casos aumentou tanto em um dia?

kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

Uma mudança na captação dos dados sobre os resultados nos testes de Covid-19 registrados por dia no Espírito Santo provocou um salto no número de diagnósticos nos últimos dias. Na terça-feira (14), 94 novos casos foram confirmados. Nas últimas 24 horas, o número total saiu de 557 para 754 em todo o Estado. Ou seja, 197 casos a mais.

De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), a partir de agora estão sendo contabilizados também os dados dos municípios e dos laboratórios particulares, o que ocasionou esse aumento nos registros.

O governo também lançou nesta quarta-feira o "Painel Covid", site que concentrará todos os dados registrados do monitoramento do coronavírus no Espírito Santo, por cidade e bairro, em tempo real.

"É um sistema de inteligência artificial que desenvolvemos para tratar e processar os dados em tempo real. Através do nosso sistema de notificação de doenças, chamado e-SUS Vigilância em Saúde (VS), todos os municípios, unidades de saúde, UPA, hospitais e laboratórios privados precisam notificar todas as doenças nesse sistema. Havia dados que estavam acumulados nesses locais. Por isso, o número registrado a partir agora de vai ser superior (ao que vinha sendo registrado)", explicou o governador.

O processo de migração das informações teve início na última semana, a partir do momento em que as notificações pelos municípios começaram a ser realizadas pelo Sistema e-SUS desenvolvido no Estado, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Com isso, as notificações sobre o novo Coronavírus são inseridas diretamente no sistema, que compila os dados e os transfere para o ambiente virtual.

Entre as informações divulgadas, o governo explicou que são notificados como casos suspeitos de Covid-19 toda síndrome gripal, conforme a Nota Técnica, baseada em orientações do Ministério da Saúde.