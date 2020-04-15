Respiradores (equipamento à direta) são fundamentos no tratamento de pacientes graves Crédito: Divulgação

Nos próximos dias, o Espírito Santo deve receber 30 novos respiradores e 80 mil máscaras hospitalares que foram doados e vão ajudar no tratamento de pacientes internados em UTIs do Estado por conta do coronavírus (Covid-19).

Todos os equipamentos são importados da China e foram doados pela empresa Suzano. Os respiradores atenderão as redes de saúde da capital, onde a pandemia afeta um grande número de pessoas, e de municípios da Grande Vitória e regiões Norte e Sul do Estado. Já as máscaras serão destinadas aos municípios de Serra, Aracruz, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição da Barra, Pedro Canário e Montanha, Pinheiros e Vila Valério.

Estamos enfrentando uma situação inédita como sociedade moderna e sabemos que a disponibilidade de respiradores e equipamentos de proteção é fundamental para salvar a vida de milhares de brasileiros. Por isso, devemos unir forças para vencer essa batalha contra o COVID-19, afirma o presidente da Suzano, Walter Schalka.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - ES vai receber 30 respiradores nos próximos dias

Ao todo, a empresa destinará 159 respiradores e 1 milhão de máscaras hospitalares importados para o Governo Federal e sete estados da Federação (São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará e Paraná).

A distribuição está sendo realizada em conjunto com os governos e inclui regiões onde a companhia atua, levando em consideração a identificação de necessidade de cada estado e município e a estratégia de combate ao COVID-19 estabelecida pelas autoridades de saúde.

A alta demanda global por respiradores, máscaras hospitalares e outros itens médicos foi um grande desafio a ser superado para conseguirmos importar os produtos e doá-los aqui no Brasil para o combate ao COVID-19. Também seguimos com tratativas permanentes com os governos federal, estaduais e municipais para definirmos a melhor estratégia de distribuição e atendimento aos locais onde os equipamentos são mais necessários, afirma o diretor-executivo de Relações e Gestão Legal, Pablo Machado.

Adicionalmente aos ventiladores pulmonares e máscaras importados da China, a Suzano também integra um grupo de empresas que viabilizará a ampliação de capacidade de produção de respiradores no Brasil. A iniciativa prevê a entrega ao Governo Federal de 6,5 mil respiradores até agosto de 2020.