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Covid-19

Coronavírus:  ES vai receber 30 respiradores nos próximos dias

Todos os equipamentos são importados da China e foram doados por empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 17:41

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 17:41

Os novos 50 respiradores (equipamento à direta) chegaram ao ES no último domingo
Respiradores (equipamento à direta) são fundamentos no tratamento de pacientes graves Crédito: Divulgação
Nos próximos dias, o Espírito Santo deve receber 30 novos respiradores e 80 mil máscaras hospitalares que foram doados e vão ajudar no tratamento de pacientes internados em UTIs do Estado por conta do coronavírus (Covid-19). 
Todos os equipamentos são importados da China e foram doados pela empresa Suzano. Os respiradores atenderão as redes de saúde da capital, onde a pandemia afeta um grande número de pessoas, e de municípios da Grande Vitória e regiões Norte e Sul do Estado. Já as máscaras serão destinadas aos municípios de Serra, Aracruz, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição da Barra, Pedro Canário e Montanha, Pinheiros e Vila Valério. 
Estamos enfrentando uma situação inédita como sociedade moderna e sabemos que a disponibilidade de respiradores e equipamentos de proteção é fundamental para salvar a vida de milhares de brasileiros. Por isso, devemos unir forças para vencer essa batalha contra o COVID-19, afirma o presidente da Suzano, Walter Schalka.
Coronavírus - ES vai receber 30 respiradores nos próximos dias
Ao todo, a empresa destinará 159 respiradores e 1 milhão de máscaras hospitalares importados para o Governo Federal e sete estados da Federação (São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará e Paraná). 
A distribuição está sendo realizada em conjunto com os governos e inclui regiões onde a companhia atua, levando em consideração a identificação de necessidade de cada estado e município e a estratégia de combate ao COVID-19 estabelecida pelas autoridades de saúde.
A alta demanda global por respiradores, máscaras hospitalares e outros itens médicos foi um grande desafio a ser superado para conseguirmos importar os produtos e doá-los aqui no Brasil para o combate ao COVID-19. Também seguimos com tratativas permanentes com os governos federal, estaduais e municipais para definirmos a melhor estratégia de distribuição e atendimento aos locais onde os equipamentos são mais necessários, afirma o diretor-executivo de Relações e Gestão Legal, Pablo Machado.

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Adicionalmente aos ventiladores pulmonares e máscaras importados da China, a Suzano também integra um grupo de empresas que viabilizará a ampliação de capacidade de produção de respiradores no Brasil. A iniciativa prevê a entrega ao Governo Federal de 6,5 mil respiradores até agosto de 2020.
Além disso, a companhia está mobilizando a doação de 58 mil litros de álcool 70% glicerinado, que serão distribuídos em diversos municípios do Espírito Santo. Fundamental para a higienização neste período de pandemia, o produto será direcionado aos hospitais e instituições, tais como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

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