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Coronavírus no ES

Casagrande pede ajuda a Mandetta para comprar respiradores

Equipamentos são parte da estrutura necessária nos leitos de UTI disponibilizados para atendimento específico da doença. Casagrande diz que não tem respiradores suficientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 21:45

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 21:45

Os novos 50 respiradores (equipamento à direta) chegaram ao ES no último domingo
Governo do estado e governo federal estão com dificuldades de adquirir respiradores (equipamento à direta) Crédito: Divulgação
As dificuldades e tentativas frustradas de comprar equipamentos respiradores pelo governo do Estado tiveram um novo capítulo nesta terça-feira (14), com um apelo direto do governador Renato Casagrande (PSB) ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Segundo Casagrande, após recentes tentativas de compra em vários países, como China e Rússia,  o governo estadual formulou um pedido de 300 respiradores ao Ministério da Saúde, já que a solução para a falta desses equipamentos deve vir da indústria nacional.

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Os respiradores são equipamentos essenciais nos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) criados para a assistência aos casos de coronavírus, pois todos precisam contar com um respirador exclusivo. Cada pessoa em estado grave precisa usar exclusivamente um ventilador mecânico. Em situações anteriores à pandemia, um respirador podia ser compartilhado por dois ou mais pacientes.
Em tom de desabafo, Casagrande explicou quais são as questões ainda problemáticas na montagem de leitos no Espírito Santo.
"Eu vejo pouco problema na estrutura física e na preparação do leito. Pode ser um problema lá na frente. Nosso problema ainda está preso aos respiradores. Não estamos conseguimos comprar respiradores. Todas as tentativas que fizemos nos últimos dias frustraram. Diversos fornecedores da China, da Rússia, Europa, com todos os contatos, seja nacional ou internacional, não estamos conseguindo consolidar a compra", disse.
O governador contou ainda sobre sua conversa com o ministro Mandetta. "Ele me disse que também não conseguiu comprar da Ásia, que conversou com o embaixador da China, mas não foi possível. Ele tem a expectativa de resolver na adaptação das indústrias do país. Falou que são quatro empresas no Brasil para produzir 800 respiradores até agosto. Que foram colocadas outras diversas empresas grandes, para ajudar, para que tenha, até agosto, 15 mil respiradores. Formulei um pedido de 300 respiradores. Pedi apoio à bancada federal", relatou.
Diante das incertezas, Casagrande frisou a importância da prevenção.
"Estamos com todo esse cuidado do isolamento social porque não temos respiradores para todo mundo. Nós temos leitos, mas não temos respiradores. É uma limitação, porque o mundo todo está consumindo, e nós não podemos comprar"
Renato Casagrande - nesta terça-feira (14)

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LEITOS DE CORONAVÍRUS

O governador detalhou como está sendo feita a estruturação da rede de saúde para os leitos de coronavírus.
Segundo ele, na semana passada, eram 113 leitos no Jayme dos Santos Neves, e hoje são 160. A cada dia, são preparados mais leitos, e a ideia é chegar ao fim do mês de abril com mais de 200 leitos preparados, para chegar em julho com 445.
"Aquilo que a gente não preparar nos hospitais públicos e filantrópicos, com obras, teremos condição de requisitar aos hospitais privados, alguns podemos solicitar integralmente".
De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) do último dia 9, o Estado fez a compra de 284 respiradores. Desse total, 90 já chegaram, e os outros 194 serão entregues gradativamente até maio.

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