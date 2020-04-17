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Em meio à pandemia

Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagens de esperança pela cidade

Além das frases de otimismo coladas nas vitrines, algumas lojas e serviços oferecem desconto para quem doar sangue durante a quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 13:19

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 13:19

Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagem de esperança
Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagens de esperança Crédito: TV Gazeta Sul
Com as lojas fechadas e um clima de incerteza, comerciantes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, resolveram colocar uma dose de otimismo e esperança nas ruas. As portas e vitrines fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus, agora expõe um pouco de motivação.

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A comerciante Thais Buzzato contou que enquanto colava a frase na vitrine já começou a receber o retorno positivo de quem lia a mensagem. Alguém dizer para você que vai dar certo, acredite, tenha fé. Isso tem um poder dentro da gente. Foi incrível, quando eu comecei a colar a vitrine, as pessoas passavam na rua e já reagiram calorosamente com isso. Pessoas pararam aqui e disseram, que sentiam uma coisa muito boa", lembra.
A ideia foi se espalhando na cidade e mais lojas aderiram à corrente de esperança. Quando a gente lê, parece que a gente sente mais força. Estamos muito unidos, aqui mudamos a cor da frente da loja para dá aquela melhorada. A frase motiva sim, contou a comerciante Sonia Gardioli.
Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagem de esperança
Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagens de esperança Crédito: TV Gazeta Sul
Quem passa pelas ruas, aprovou a iniciativa. Eu penso que a melhor forma que a gente tem para vencer é confiar em Deus e fazer o que dá para a gente fazer. Acredito que dá para gente ter sim, mais esperança e nós temos que ter, disse a cabeleireira Val Gomes.
Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagem de esperança
Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagens de esperança Crédito: TV Gazeta Sul

TATUADORA CRIA DESCONTO PARA QUEM DOAR SANGUE NA QUARENTENA

A tatuadora Rayane Ribeiro percebeu a necessidade dos bancos de sangue que estão com o estoque baixo nesta época e resolveu criar um vale desconto para quem fosse doar sangue neste período de quarentena. Como as pessoas não estão saindo de casa, então pensei: 'de que forma eu posso ajudar?' Decidi dá um desconto. Criei um voucher para incentivar as pessoas a irem aos hemocentros doarem sangue, explicou.
A princípio, o desconto era só para a tatuagem, mas outros comerciantes gostaram da ideia e começaram a usar a mesma arte divulgada nas redes sociais para também oferecer descontos em seus produtos. Eu vi que o comércio está se ajudando também. Tem um comerciante postando para o outro e falando para ir lá doar sangue. Virou, de fato, uma corrente, finalizou a tatuadora.

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