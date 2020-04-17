Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagens de esperança pela cidade

Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagens de esperança Crédito: TV Gazeta Sul

Com as lojas fechadas e um clima de incerteza, comerciantes de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , resolveram colocar uma dose de otimismo e esperança nas ruas. As portas e vitrines fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus, agora expõe um pouco de motivação.

A comerciante Thais Buzzato contou que enquanto colava a frase na vitrine já começou a receber o retorno positivo de quem lia a mensagem. Alguém dizer para você que vai dar certo, acredite, tenha fé. Isso tem um poder dentro da gente. Foi incrível, quando eu comecei a colar a vitrine, as pessoas passavam na rua e já reagiram calorosamente com isso. Pessoas pararam aqui e disseram, que sentiam uma coisa muito boa", lembra.

A ideia foi se espalhando na cidade e mais lojas aderiram à corrente de esperança. Quando a gente lê, parece que a gente sente mais força. Estamos muito unidos, aqui mudamos a cor da frente da loja para dá aquela melhorada. A frase motiva sim, contou a comerciante Sonia Gardioli.

Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagens de esperança Crédito: TV Gazeta Sul

Quem passa pelas ruas, aprovou a iniciativa. Eu penso que a melhor forma que a gente tem para vencer é confiar em Deus e fazer o que dá para a gente fazer. Acredito que dá para gente ter sim, mais esperança e nós temos que ter, disse a cabeleireira Val Gomes.

Comerciantes de Cachoeiro espalham mensagens de esperança Crédito: TV Gazeta Sul

TATUADORA CRIA DESCONTO PARA QUEM DOAR SANGUE NA QUARENTENA

A tatuadora Rayane Ribeiro percebeu a necessidade dos bancos de sangue que estão com o estoque baixo nesta época e resolveu criar um vale desconto para quem fosse doar sangue neste período de quarentena. Como as pessoas não estão saindo de casa, então pensei: 'de que forma eu posso ajudar?' Decidi dá um desconto. Criei um voucher para incentivar as pessoas a irem aos hemocentros doarem sangue, explicou.