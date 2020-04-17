Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Governo do ES já gastou quase R$ 100 milhões no combate ao coronavírus

A quantia se refere às despesas de cinco secretarias, a maior delas é da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 16:52

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 16:52

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
governo do Estado já investiu cerca de R$ 100 milhões no enfrentamento ao novo coronavírus no Espírito Santo. A quantia foi destinada para a contratação de pessoal, obras, produtos de higiene, cestas básicas e a compra de objetos, como respiradores. 

Arquivos & Anexos

Baixe o guia especial sobre coronavírus

Tamanho do arquivo: 556kb
Baixar
Esse valor envolve cinco secretarias: Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), Secretaria de Estado da Educação (Sedu), Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) e Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
Somente para a Sesa foram R$ 90 milhões. O montante utilizado até o momento é para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), respiradores, insumos, abertura e adequação de leitos, contratação de pessoal, e obras.

Ceturb

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que para o enfrentamento da Covid-19, até o momento, a despesa em execução foi de R$ 90.571.298,84. O montante utilizado até o momento é para aquisição de equipamentos de EPIs, respiradores, insumos, abertura e adequação de leitos, contratação de pessoal, e obras.
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que foram gastos R$ 8.969.660,85, sendo R$ 1.173.999,99 com atividades pedagógicas não presenciais e R$ 7.795.660,86 com o fornecimento de cestas básicas a 92 mil alunos cujas famílias estão inseridas no CadÚnico. 
A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura  (Semobi) adquiriu 30 mil máscaras de pano (reutilizáveis), que serão utilizadas por motoristas e cobradores que operam no sistema Transcol. O valor total da despesa realizada foi de R$ 102 mil.
A Secretaria da Justiça (Sejus) investiu R$ 335 mil em materiais específicos para produção em larga escala de máscaras descartáveis que serão destinadas aos servidores da segurança pública do Estado. Entre os insumos adquiridos estão tecidos, linhas, elástico, fio para costura, arame plastificado, agulhas e faca para corte. A confecção das máscaras será realizada pelos internos do sistema prisional e visa a atender as demandas ocasionadas pela pandemia do Covid-19.
A  Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) gastou R$ 16.952,30. Entre as realizações da Ceturb estão: aquisição de 11 lavatórios e tinta para demarcação dos pisos dos terminais, compra de sabonete líquido, compra de saboneteiras reservatórias, compra de álcool gel, compra de álcool isopropílico para limpeza da sede, compra de máscaras e confecção de cartazes e banneres para campanha educativa.

Veja Também

Coronavírus: dos 856 confirmados com coronavírus no ES, 161 estão curados

Magno Malta lança música gospel com famosos pelo fim do coronavírus

EUA registram quase 4,5 mil mortes por coronavírus em 24 horas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados