Governo do ES já gastou quase R$ 100 milhões no combate ao coronavírus

Ceturb

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que para o enfrentamento da Covid-19, até o momento, a despesa em execução foi de R$ 90.571.298,84. O montante utilizado até o momento é para aquisição de equipamentos de EPIs, respiradores, insumos, abertura e adequação de leitos, contratação de pessoal, e obras.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que foram gastos R$ 8.969.660,85, sendo R$ 1.173.999,99 com atividades pedagógicas não presenciais e R$ 7.795.660,86 com o fornecimento de cestas básicas a 92 mil alunos cujas famílias estão inseridas no CadÚnico.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) adquiriu 30 mil máscaras de pano (reutilizáveis), que serão utilizadas por motoristas e cobradores que operam no sistema Transcol. O valor total da despesa realizada foi de R$ 102 mil.

A Secretaria da Justiça (Sejus) investiu R$ 335 mil em materiais específicos para produção em larga escala de máscaras descartáveis que serão destinadas aos servidores da segurança pública do Estado. Entre os insumos adquiridos estão tecidos, linhas, elástico, fio para costura, arame plastificado, agulhas e faca para corte. A confecção das máscaras será realizada pelos internos do sistema prisional e visa a atender as demandas ocasionadas pela pandemia do Covid-19.