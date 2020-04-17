Governo do ES já gastou quase R$ 100 milhões no combate ao coronavírus

O governo do Estado já investiu cerca de R$ 100 milhões no enfrentamento ao novo coronavírus no Espírito Santo. A quantia foi destinada para a contratação de pessoal, obras, produtos de higiene, cestas básicas e a compra de objetos, como respiradores.
Arquivos & Anexos
Baixe o guia especial sobre coronavírus
Tamanho do arquivo: 556kb
Esse valor envolve cinco secretarias: Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), Secretaria de Estado da Educação (Sedu), Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) e Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
Somente para a Sesa foram R$ 90 milhões. O montante utilizado até o momento é para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), respiradores, insumos, abertura e adequação de leitos, contratação de pessoal, e obras.
Ceturb
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que para o enfrentamento da Covid-19, até o momento, a despesa em execução foi de R$ 90.571.298,84. O montante utilizado até o momento é para aquisição de equipamentos de EPIs, respiradores, insumos, abertura e adequação de leitos, contratação de pessoal, e obras.
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que foram gastos R$ 8.969.660,85, sendo R$ 1.173.999,99 com atividades pedagógicas não presenciais e R$ 7.795.660,86 com o fornecimento de cestas básicas a 92 mil alunos cujas famílias estão inseridas no CadÚnico.
A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) adquiriu 30 mil máscaras de pano (reutilizáveis), que serão utilizadas por motoristas e cobradores que operam no sistema Transcol. O valor total da despesa realizada foi de R$ 102 mil.
A Secretaria da Justiça (Sejus) investiu R$ 335 mil em materiais específicos para produção em larga escala de máscaras descartáveis que serão destinadas aos servidores da segurança pública do Estado. Entre os insumos adquiridos estão tecidos, linhas, elástico, fio para costura, arame plastificado, agulhas e faca para corte. A confecção das máscaras será realizada pelos internos do sistema prisional e visa a atender as demandas ocasionadas pela pandemia do Covid-19.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) gastou R$ 16.952,30. Entre as realizações da Ceturb estão: aquisição de 11 lavatórios e tinta para demarcação dos pisos dos terminais, compra de sabonete líquido, compra de saboneteiras reservatórias, compra de álcool gel, compra de álcool isopropílico para limpeza da sede, compra de máscaras e confecção de cartazes e banneres para campanha educativa.