Covid-19: aeroporto de Vitória não prevê teste em passageiro com sintomas

Aeroporto de Vitória já adota medidas contra o coronavírus, mas testagem ainda não está entre elas Crédito: Alberto Borém

De acordo com a administradora Aeroportos do Sudeste do Brasil (Aseb), a adoção depende de ordens governamentais. Não há previsões para que essa medida seja implantada no aeroporto, pois não fomos procurados pela prefeitura local; mas estamos à disposição se decidirem adotá-la, afirmou.

A Gazeta procurou a Sesa para saber se a testagem deve ser adotada, mas não obteve retorno até o momento de publicação desta reportagem. Acionada, a Prefeitura de Vitória informou que as áreas do aeroporto têm gestão e fiscalização federal, mas que está em diálogo com a Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ).procurou a Sesa para saber se a testagem deve ser adotada, mas não obteve retorno até o momento de publicação desta reportagem.

ENQUANTO ISSO, OUTRAS MEDIDAS

Até o início desta semana, mais de 3.800 pessoas passaram pelo sensor e 32 delas fizeram uma triagem médica em um ambulatório, segundo a administradora. A maioria dos passageiros foi orientada a ficar em isolamento domiciliar, mas 13 suspeitos da doença foram levados para um pronto atendimento da região.

3,2 milhões de pessoas passam pelo Aeroporto de Vitória (VIX) por ano

Além da medição de temperatura, placas de acrílico foram colocadas nos balcões de check-in, para evitar o contágio entre os atendentes e os passageiros. Em locais onde pode haver filas e aglomerações, também há marcações no chão para que as pessoas fiquem a uma distância de 1,5 metros.