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Barreira sanitária

Coronavírus: câmera termográfica é usada no Aeroporto de Vitória

Cerca de 3.812 pessoas foram abordadas na barreira sanitária do Aeroporto de Vitória desde o início da fiscalização, no dia 27 de março; 13 pacientes foram encaminhados, de ambulância, para unidades de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 19:48

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 19:48

Sensor que detecta a temperatura e controlador de temperatura
Sensor que detecta a temperatura e controlador de temperatura Crédito: Divulgação/ Governo do ES
Espírito Santo adotou mais uma medida para tentar conter a disseminação do novo coronavírus no Estado. Os profissionais da equipe médica, que atuam na barreira sanitária implementada no Aeroporto de Vitória, começaram a utilizar uma câmera termográfica, que é um medidor de temperatura com sensor que detecta a temperatura e envia o sinal ao controlador, na área de desembarque do terminal de passageiros. O equipamento passou a ser utilizado no dia 06 de abril.
Cerca de 3.812 pessoas já foram abordadas e tiveram a temperatura aferida entre os dias 27 de março e esta segunda-feira (13). Diante da ação, após o processo de análise, 32 desses indivíduos passaram por uma consulta médica em um ambulatório montado no local e 13 foram encaminhados, de ambulância, para um serviço de pronto-atendimento da região por apresentarem algum sintoma da Covid-19. O restante foi orientado a praticar o isolamento social.
Segundo informações divulgadas pelo subsecretário de Atenção em Saúde, Fabiano Ribeiro, o uso do aparelho será importante para as equipes. Além de gerar uma segurança tecnológica na fiscalização, o equipamento também facilita o trabalho dos fiscais.
Este equipamento facilita o trabalho, pois com o grande número de pessoas que desembarcam nos voos, não há necessidade de um contato tão próximo como quando utiliza-se termômetros comuns. Não tenho relato de outra câmera desta sendo utilizada em outras barreiras no Brasil, ressaltou.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O mecanismo de Barreira Sanitária, implementado no Aeroporto de Vitória, tem como objetivo prevenir riscos de contaminação e disseminação da doença. Na capital, a medida foi organizada de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para controle e prevenção da transmissão do novo Coronavírus no Espírito Santo.
Durante as inspeções, o indivíduo que passa pelo local, se posiciona diante da câmera que mede a temperatura automaticamente e dá um sinal de alerta caso o passageiro esteja com uma temperatura mais elevada e precise ser levado para atendimento médico em uma área restrita do aeroporto.
O equipamento utilizado no Estado, é um empréstimo da empresa Pred Engenharia, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), e cedido à Secretaria da Saúde (Sesa).
A partir do estudo de viabilidade teórica de uso do equipamento, foi iniciado um processo de verificação de disponibilidade e custo desses equipamentos, em paralelo à troca de informações com a Sesa e, em especial, da Vigilância Sanitária. Pelos equipamentos terem alto custo e exigirem pessoal treinado para o uso, a decisão de compra/aluguel deveria ser ponderada. Com isso, contamos com o auxílio de pesquisadores vinculados à Ufes e ao FindesLab. Posteriormente, a Secti também intermediou a negociação com a empresa Pred Engenharia no estabelecimento do acordo de empréstimo do equipamento para a avaliação efetiva com teste em campo no Aeroporto de Vitória. E os resultados estão sendo bastante animadores, afirmou a secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, Cristina Engel.

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