Coronavírus: câmera termográfica é usada no Aeroporto de Vitória

Sensor que detecta a temperatura e controlador de temperatura Crédito: Divulgação/ Governo do ES

Cerca de 3.812 pessoas já foram abordadas e tiveram a temperatura aferida entre os dias 27 de março e esta segunda-feira (13). Diante da ação, após o processo de análise, 32 desses indivíduos passaram por uma consulta médica em um ambulatório montado no local e 13 foram encaminhados, de ambulância, para um serviço de pronto-atendimento da região por apresentarem algum sintoma da Covid-19 . O restante foi orientado a praticar o isolamento social.

Segundo informações divulgadas pelo subsecretário de Atenção em Saúde, Fabiano Ribeiro, o uso do aparelho será importante para as equipes. Além de gerar uma segurança tecnológica na fiscalização, o equipamento também facilita o trabalho dos fiscais.

Este equipamento facilita o trabalho, pois com o grande número de pessoas que desembarcam nos voos, não há necessidade de um contato tão próximo como quando utiliza-se termômetros comuns. Não tenho relato de outra câmera desta sendo utilizada em outras barreiras no Brasil, ressaltou.

O mecanismo de Barreira Sanitária, implementado no Aeroporto de Vitória, tem como objetivo prevenir riscos de contaminação e disseminação da doença. Na capital, a medida foi organizada de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para controle e prevenção da transmissão do novo Coronavírus no Espírito Santo.

Durante as inspeções, o indivíduo que passa pelo local, se posiciona diante da câmera que mede a temperatura automaticamente e dá um sinal de alerta caso o passageiro esteja com uma temperatura mais elevada e precise ser levado para atendimento médico em uma área restrita do aeroporto.

O equipamento utilizado no Estado, é um empréstimo da empresa Pred Engenharia, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), e cedido à Secretaria da Saúde (Sesa).