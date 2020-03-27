Coronavírus: barreira sanitária no Aeroporto de Vitória começa sexta

A barreira sanitária contra o novo coronavírus, para monitorar a partida e chegada de viajantes no Aeroporto de Vitória, começa nesta sexta-feira (27). O serviço acontecerá na área de desembarque do terminal de passageiros já a partir das 14h.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a medida foi planejada de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e normas constantes na Nota Técnica 30 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para prevenção, controle e contenção da transmissão do novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo.
A Sesa explica que uma equipe médica composta por um médico, um enfermeiro e três técnicos de enfermagem, vai contar também com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, e fará abordagens de acolhimento e orientação sobre as medidas preventivas contra o novo coronavírus todos os dias para passageiros vindos de outros Estados que desembarcarem na Capital do Espírito Santo.
De acordo com o secretário da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, este será um trabalho de caráter educativo. "Será um trabalho de caráter educativo e de conscientização também, além de poder identificar passageiros que apresentem febre e os outros sintomas sugestivos de quadro gripal. Nesses casos, o passageiro terá uma avaliação clínica por profissional médico que realizará a conduta indicada", avaliou.