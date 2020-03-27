Coronavírus: barreira sanitária no Aeroporto de Vitória começa sexta

A Sesa explica que uma equipe médica  composta por um médico, um enfermeiro e três técnicos de enfermagem, vai contar também com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, e fará abordagens de acolhimento e orientação sobre as medidas preventivas contra o novo coronavírus todos os dias para passageiros vindos de outros Estados que desembarcarem na Capital do Espírito Santo.