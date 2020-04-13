Prefeitos do ES esperam socorro e temem briga entre Bolsonaro e Congresso

Jair Bolsonaro: proposta de socorro do governo federal é de R$ 40 bilhões, Câmara tenta aprovar número próximo a R$ 200 milhões Crédito: Isac Nóbrega/PR

As alfinetadas trocadas entre governadores e os presidentes da Câmara e do Senado com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), têm preocupado os prefeitos capixabas. Tendo pela frente uma vertiginosa queda na arrecadação, por conta da pandemia do novo coronavírus , os chefes dos Executivos municipais, que têm a menor fatia dos tributos pagos pelos contribuintes, veem os recursos se tornarem cada vez mais escassos, em um momento em que a demanda por serviços, principalmente na Saúde e na Assistência Social, tende a aumentar.

Em pauta no Congresso Nacional está a garantia, por parte da União, da recomposição da arrecadação dos dois principais impostos que abastecem os cofres municipais. No início do mês, o governo federal garantiu que manteria o envio de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que chegam a compor 30% da arrecadação de municípios capixabas, no mesmo patamar do que foi enviado em 2019.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), defende que a União também banque a arrecadação do ICMS, segunda principal fonte de receita das prefeituras, no mesmo patamar do ano passado, para evitar uma quebradeira nos municípios, já que o recolhimento deve ter uma queda entre 30% e 40%, segundo estimativas de técnicos do Congresso.

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O reforço financeiro, contudo, já vem sendo chamado de pauta-bomba pelos governistas, que associam a articulação de Maia à estratégia do então presidente da Câmara em 2015, Eduardo Cunha (MDB), que propôs projetos que geravam despesas para o governo federal em uma tentativa de desgastar a imagem de Dilma Roussef (PT).

Durante o final de semana, o ministério da Economia informou que pode apresentar um projeto que garante cerca de R$ 40 bilhões para os Estados e para os municípios no combate ao coronavírus e ressaltou que o texto da Câmara de ajuda emergencial pode ultrapassar R$ 200 bilhões.

Bolsonaro e o coronavírus

DIFICULDADE DE PAGAR DESPESAS OBRIGATÓRIAS

O presidente da Associação de Municípios do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Viana , Gilson Daniel (Podemos), diz que a recomposição do FPM, principal fonte de receita das prefeituras, dá um alívio, mas a situação ainda é crítica e a estratégia nos gabinetes em todo o Estado é conter gastos.

"Apesar da garantia do FPM, sabemos que as outras receitas como o ICMS (repassado pelo Estado), ISS, ITBI, IPTU (de arrecadação municipal) também terão queda. Ainda não sentimos os reflexos da crise, não completamos nem um mês de isolamento, mas a partir do mês que vem deveremos ter uma forte queda, que pode atrapalhar a pagar as despesas obrigatórias", diz.

"UNIÃO É QUEM TEM A CHAVE DO COFRE"

Para o cientista político Leandro Consentino, usar o termo "pauta-bomba" para esse socorro fiscal é injusto, já que o sistema tributário brasileiro concentra a arrecadação da maior parte dos impostos destinados à União, enquanto a maior demanda de serviços acontece nos municípios, que estão mais próximos do contribuinte.

"Essa necessidade não pode se tornar uma disputa política entre Bolsonaro e governadores, que ele enxerga como adversários. Não se pode negligenciar recursos para possíveis adversários ou beneficiar aliados, não em tempos de pandemia. A chave do cofre está na mão da União, até os mais liberais estão dizendo que a hora é de o Estado assumir um papel maior. Não se pode deixar as pessoas morrerem em nome da saúde fiscal. Comparar essa situação com a de Cunha e Dilma em 2015 é incorreto, o cenário era outro", analisa.

BOLSONARO ISOLADO

O cientista político João Gualberto Vasconcellos afirma que o momento pede esforço coletivo, mas observa que Jair Bolsonaro, ao caminhar para uma linha mais negacionista da pandemia, tem se isolado cada vez mais do governo.

"Quanto mais ele adota a estratégia de enfrentamento, tentando vencer a crise passando por cima de quem o presidente enxerga como aniversário, mais ele se desgasta e vê outras lideranças, seja no Congresso ou até no próprio governo federal, como os ministros, se fortalecerem politicamente", opina.

Para Gilson Daniel, a expectativa dos municípios é que o acirramento político em Brasília não traga um prejuízo ainda maior do que está sendo previsto para as prefeituras.