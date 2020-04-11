Zeina Latif: "Há um risco de o socorro aos Estados ser desvirtuado"

Esse é um debate que tem nuances. Imagina o seguinte, que a gente então fala "chega, vamos voltar ao normal, paciência, a gente sabe que uma hora vai ficar doente mesmo, então, não precisa fazer isolamento social". O problema é que a nossa realidade de sistema de saúde, a nossa, na verdade de todo mundo, mesmo que a gente tivesse um sistema de saúde muito bem estruturado, com ampla oferta, mesmo assim, não ia dar conta de tanta gente doente ao mesmo tempo. E aí, simplesmente, se a gente tem o efeito de uma epidemia que mata um monte de gente, é claro que o impacto econômico é óbvio. Eu nem estou discutindo aqui questões morais, de deixar as pessoas morrerem e chegar numa situação como da Itália, que você tem que escolher quem vai viver. Nem é disso que eu estou falando. Estou falando que perder um grande contingente de mão de obra também tem custos econômicos. E, de novo, para além da questão moral que ela é essencial. Na questão moral, a gente tem que lembrar que podia ser a gente. Bom, não tem como não fazer algum tipo de controle em função disso. No caso do Brasil, eu acho que outro fator que conta, e tanto no caso de exagerar no confinamento como no caso de você não fazer, é a crise social. A sociedade vai ao hospital e não tem hospital. Você vai gerar revoltas. Isso também afeta a economia, as pessoas ficam desesperadas. Então, vê que não é um cálculo fácil. Por isso, a importância de conseguir realmente avaliar o momento que dá para a gente arriscar. Pensando na economia mesmo. Se a gente erra na dose e confina demais, é claro que pode ter muita dor de cabeça inclusive com pessoas desesperadas, aí também vai ter a agitação social por outras razões. Daí surgiu a discussão de fazer um isolamento mais ou menos, que é o tal do isolamento vertical. O problema é executar isso num país em que você tem uma parcela importante da nossa sociedade, que mora em espaços exíguos, que não vai ter acesso a álcool gel e a máscaras quando chega em casa.