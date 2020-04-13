Coronavírus: saiba como solicitar cestas básicas na Grande Vitória

Donativos arrecadados por meio do programa "ES solidário" Crédito: Leandro Braga/Vice-Governadora

Por meio da campanha "Espírito Santo Solidário", o governo estadual já distribuiu, até esta segunda-feira (13), cerca de 2.500 cestas básicas para famílias dos municípios de Vitória, Cariacica e Vila Velha que vêm enfrentando dificuldades financeiras em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Mas para aqueles que precisam e ainda não receberam alimentos, é possível buscar informações junto às prefeituras para se cadastrar.

A coordenação da campanha está a cargo da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. De acordo com a titular da pasta, Nara Borgo, apesar de ser o Corpo de Bombeiros quem recebe as doações dos alimentos e kits de higiene pessoal em 17 pontos, o trabalho de distribuição das cestas é feito em parceria com os municípios.

"São as prefeituras que decidem como é feita essa entrega e cada uma possui um critério. O que a gente pede é que sejam priorizadas pessoas em situação extrema pobreza e de pobreza, independentemente de estarem inscritas no Cadastro Único ou não", explicou.

Por esse motivo, o modo correto de buscar informações é por meio dos canais de comunicação disponibilizados pelos municípios. Veja a seguir como entrar em contato com as prefeituras da Grande Vitória.

VITÓRIA

Os moradores de Vitória que têm interesse em receber cestas básicas devem ligar para o número 156 para se cadastrar.

Conforme explica Bruno Toledo, que coordena o comitê de gerenciamento das políticas sociais dos impactos causados pela Covid-19, uma equipe de 70 servidores está trabalhando para fazer a triagem dos moradores.

Depois que o cadastro é feito por telefone, a equipe avalia se o candidato pode receber a cesta, priorizando sempre as pessoas de mais baixa renda.

O agendamento da entrega também é feito por telefone. Todo o estoque de alimentos que estavam nas escolas da Capital também tem sido distribuído para famílias que possuem filhos matriculados na rede municipal.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha disponibilizou quatro linhas telefônicas para atender aos moradores sobre assuntos referentes a serviços essenciais prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Quem tiver dúvidas sobre o recebimento das cestas básicas pode entrar em contato com o município de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas por meio dos telefones 3388-4155 ou 3139-9347.

Através desses números também é possível obter mais informações sobre o auxílio de emergência de R$ 600,00 que começou a ser pago pelo governo federal.

Mas, se desejar ser informado sobre o programa Bolsa Família e o Cadastro Único, os moradores devem ligar para os números 3388-4154 ou 3388-4160.

A Prefeitura de Vila Velha aguarda o repasse financeiro do Governo do Estado para a aquisição de mais cestas básicas para além das que já foram distribuídas pelo próprio município e pelo Corpo de Bombeiros.

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) está fazendo atendimentos apenas por telefone. Para otimizar o serviço de agendamento de entrega de cestas básicas, foi lançada, no último dia 03, a Central de Assistência Social (CAS), na qual 12 técnicos têm trabalhado para atender a população.

Os atendimentos ocorrem das 8h às 16h, todos os dias da semana pelo número 3354-5551. Diariamente, são atendidas em torno de 300 ligações.

SERRA

A Prefeitura da Serra já distribuiu três mil cestas básicas para os moradores da cidade. O agendamento dos pedidos é feito pelo telefone 3291-2424, das 8h às 16h.

COMO DOAR

As cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza podem ser entregues em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades de Defesa Civil nos municípios. Veja os pontos no site: https://coronavirus.es.gov.br/enderecos-das-unidades-do-corpo-de-bombeiros

É possível também fazer doações em dinheiro por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) ou depósito em conta bancária do Governo do Estado, além da doação de serviços comuns, bens móveis ou imóveis, licenças de softwares e o comodato a favor de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde.