ES ultrapassa 400 casos confirmados de infectados por coronavírus

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no Espírito Santo passou para 430, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria estadual de Saúde neste domingo (12). São 47 novas confirmações de moradores do Estado com a Covid-19 em comparação com o boletim de sábado (11).

Pouco mais de um mês depois do teste positivo para o primeiro caso - em 5 de março, o Estado registra, em média, um caso novo a cada 30 minutos.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, o número de casos está dentro do esperado pela Sesa. "A gente sabia que, a partir da segunda semana de abril, os casos iriam aumentar. É a mortalidade prevista neste período. O que nos preocupa com o aumento dos casos é ter tempo necessário para organizar a rede e dar conta dos pacientes. É uma doença nova, e não tem um padrão de conduta nos Estados. O que é seguro neste momento é isolamento social, testagem e preparar o sistema de saúde", declarou Nésio Fernandes.