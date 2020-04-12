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Covid-19

ES ultrapassa 400 casos confirmados de infectados por coronavírus

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, o Estado registra, em média, um caso da Covid-19 a cada meia hora. De sábado para este domingo, foram 47 novas confirmações da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 19:50

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 19:50

kit de diagnóstico para coronavírus
Casos de coronavírus: número ultrapassou a marca de 400 no Espírito Santo Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no Espírito Santo passou para 430, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria estadual de Saúde neste domingo (12). São 47 novas confirmações de moradores do Estado com a Covid-19 em comparação com o boletim de sábado (11).
Pouco mais de um mês depois do teste positivo para o primeiro caso - em 5 de março, o Estado registra, em média, um caso novo a cada 30 minutos.
De acordo com o secretário estadual da Saúde, o número de casos está dentro do esperado pela Sesa. "A gente sabia que, a partir da segunda semana de abril, os casos iriam aumentar. É a mortalidade prevista neste período. O que nos preocupa com o aumento dos casos é ter tempo necessário para organizar a rede e dar conta dos pacientes. É uma doença nova, e não tem um padrão de conduta nos Estados. O que é seguro neste momento é isolamento social, testagem e preparar o sistema de saúde", declarou Nésio Fernandes. 
Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 308 estão em isolamento residencial e 67 estão internados. Destes, 44 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O boletim ainda traz a informação de 14 mortes pela doença até o momento. Sete óbitos ainda seguem em investigação.

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