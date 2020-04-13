'Estamos entrando no período mais crítico', alerta infectologista

"Se a gente não tivesse feito o isolamento, a gente estaria com uma coisa muito pior do que essa que a gente tem hoje. Então, não é para confiar que está tudo bem, que são só 400 casos aqui e que vamos voltar para a rua como se nada fosse. Não dá para pensar desse jeito no momento. Agora, a gente está entrando nesse período mais crítico e vai ser assim nas próximas semanas até dentro do mês de maio"