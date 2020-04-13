A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima que o número de casos confirmados do novo coronavírus chegue quase mil até o fim desta semana no Espírito Santo. A informação foi passada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (13).
Segundo o subsecretário, a projeção se dá diante da média de confirmações que estão sendo registradas por dia e do número de casos que estão sendo investigados.
Governo estima quase mil casos de Covid-19 até o fim da semana no ES
"A gente tem 1500 casos sendo investigados. Como para cada 100 exames, a gente tem 33 positivos, é bem provável que a gente tenha confirmação, até o final da semana, de pelo menos mais 400 casos, o que levaria para um número muito próximo de mil pessoas que teriam confirmado a doença entre nós"
SEM ISOLAMENTO, PREVISÃO ERA DE SEIS MIL CASOS
Uma projeção feita pela Sesa apontava que, caso o isolamento não tivesse sido indicado desde o início da pandemia no Espírito Santo, o Estado teria seis mil casos confirmados nesta semana. A informação foi divulgada pelo próprio Reblin, em entrevista no último sábado (11).
A nossa expectativa era de que, sem o isolamento, teríamos algo em torno de 5 a 6 mil casos já na semana que vem, disse na ocasião.
Ainda de acordo com Reblin, a segunda quinzena do mês de abril será o período com maior número de casos desde o início da pandemia no Estado. Por isso, o subsecretário destaca a necessidade do isolamento. Desde o início da pandemia, esses são os dias que vamos ter o maior número de casos. Por isso que a gente pede que as pessoas permaneçam em isolamento social. Esse o momento que a gente vai ter que ter mais cuidado, porque essa circulação acompanha o desenvolvimento da pandemia, destacou.
Se as projeções da Sesa se confirmarem, o número de casos do novo coronavírus no Espírito Santo vai mais que dobrar. De acordo com o último boletim de Covid-19 divulgado na noite deste domingo (12), o Estado tem 430 casos confirmados da doença.
Foram 47 novas confirmações de moradores do Estado com a Covid-19 em comparação com o boletim do último sábado (11). Pouco mais de um mês depois do teste positivo para o primeiro caso - em 5 de março -, o Estado registra, em média, um caso novo a cada 30 minutos.