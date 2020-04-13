Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (13). Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima que o número de casos confirmados do novo coronavírus chegue quase mil até o fim desta semana no Espírito Santo. A informação foi passada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao programa, nesta segunda-feira (13).

Segundo o subsecretário, a projeção se dá diante da média de confirmações que estão sendo registradas por dia e do número de casos que estão sendo investigados.

Your browser does not support the audio element. Governo estima quase mil casos de Covid-19 até o fim da semana no ES

"A gente tem 1500 casos sendo investigados. Como para cada 100 exames, a gente tem 33 positivos, é bem provável que a gente tenha confirmação, até o final da semana, de pelo menos mais 400 casos, o que levaria para um número muito próximo de mil pessoas que teriam confirmado a doença entre nós" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde

SEM ISOLAMENTO, PREVISÃO ERA DE SEIS MIL CASOS

Uma projeção feita pela Sesa apontava que, caso o isolamento não tivesse sido indicado desde o início da pandemia no Espírito Santo, o Estado teria seis mil casos confirmados nesta semana . A informação foi divulgada pelo próprio Reblin, em entrevista no último sábado (11).

A nossa expectativa era de que, sem o isolamento, teríamos algo em torno de 5 a 6 mil casos já na semana que vem, disse na ocasião.

Ainda de acordo com Reblin, a segunda quinzena do mês de abril será o período com maior número de casos desde o início da pandemia no Estado. Por isso, o subsecretário destaca a necessidade do isolamento. Desde o início da pandemia, esses são os dias que vamos ter o maior número de casos. Por isso que a gente pede que as pessoas permaneçam em isolamento social. Esse o momento que a gente vai ter que ter mais cuidado, porque essa circulação acompanha o desenvolvimento da pandemia, destacou.

Se as projeções da Sesa se confirmarem, o número de casos do novo coronavírus no Espírito Santo vai mais que dobrar. De acordo com o último boletim de Covid-19 divulgado na noite deste domingo (12), o Estado tem 430 casos confirmados da doença.