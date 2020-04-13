Data: 18/10/2018 - Bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) passou a divulgar os casos do coronavírus por bairro no Espírito Santo a partir deste domingo (12). No primeiro informativo, chamou a atenção o número de casos no bairro mais populoso do ES: Jardim Camburi , em Vitória, registrou 38 casos confirmados de Covid-19.

Your browser does not support the audio element. Jardim Camburi é o bairro com mais infectados pela Covid-19 no ES

Para se ter uma ideia da quantidade, é quase o número de casos somados do segundo e terceiro bairros com mais registros no Espírito Santo. Itapuã e Praia da Costa, em Vila Velha, confirmaram 22 e 17 casos respectivamente. Se for comparar apenas com bairros de Vitória, a disparidade é ainda maior. O segundo bairro com mais casos na Capital é Jardim da Penha, com nove confirmações de Covid-19. Confira a lista completa de casos por bairros na tabela abaixo.

Os números levantaram uma grande discussão em torno de moradores da região. No Twitter, o assunto passou a ser o mais citado no Espírito Santo. Tanto que o prefeito da cidade, Luciano Rezende, respondeu diretamente internautas que demonstravam preocupação.

20 CASOS EM UM ÚNICO LOCAL

Em uma mensagem direcionada ao prefeito, um seguidor demonstrava preocupação com a quantidade desproporcional de casos em Jardim Camburi que, segundo o internauta, indicava que há algo a ser feito no bairro. Em resposta, o prefeito destacou o fato de apenas um local no bairro ter registrado 20 casos confirmados da doença, e que os números são apenas do início da pandemia, reforçando a necessidade de acompanhamento da doença.

Sim. 20 casos foram em só local que está isolado e sob cuidados intensos! Mas, esses números sao do inicio da epidemia... podem mudar muito ainda. Vamos acompanhar de perto, tudo!! https://t.co/u5uyVpctHp — Luciano Rezende (@LucianoRezende) April 13, 2020

ATENDIMENTO POR TELEFONE

Para manter o isolamento social e auxiliar a população que tem sintomas ou até mesmo dúvidas sobre o novo coronavírus, a Prefeitura de Vitória disponibilizou um serviço de consultas por telefone no município. O atendimento começou no dia 24 de março e conta atualmente com 20 enfermeiros e 24 médicos que estão em home office.

Segundo a Secretária de Saúde da Prefeitura de Vitória, Cátia Lisboa, desde o início do atendimento remoto já foram recebidas 10.659 ligações, sendo que 4.009 eram referentes a dúvidas em relação ao coronavírus. Do total de teleatendimentos realizados, 125 precisaram ser transferidos para um médico de plantão.