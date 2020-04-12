Governo federal vai enviar 18,2 mil testes de coronavírus ao ES

Testes devem chegar na próxima semana Crédito: Freepik



O governo federal vai enviar 18,2 mil kits para testes de Covid-19 ao Espírito Santo na próxima semana. Segundo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde publicado neste sábado (11), parte desse quantitativo está em trânsito e deve chegar a partir do dia 15.



Ao todos, os Estados brasileiros vão receber 451,4 mil kits de teste. O Rio de Janeiro é o que mais receberá o recurso, com 118,2 mil testes, seguido por São Paulo (69 mil) e Minas Gerais (39 mil). O Espírito Santo está em quarto lugar. Segundo o painel de Leitos e Insumos do Ministério da Saúde, o Estado já foi contemplado com 8,4 mil unidades desde primeiro de abril.

TESTES EM ASSINTOMÁTICOS

"Quando chegar nossa compra da China, vamos aumentar os números de testes, inclusive para pessoas com sintomas de virose ou pessoas assintomáticas. Nossa estratégia é testar muito para montarmos um mapa de risco no Espírito Santo", explicou Casagrande na ocasião.

O objetivo é criar um mapa do Estado que possa ser acessado via site do governo, com registros de contaminação em macrorregiões, municípios e até bairros.

"Vamos medir se há risco leve, moderado, severo ou extremo de cada local, até por bairros, onde podemos tomar mais cuidados e fazer ações mais precisas. Porém, para termos esse mapa, precisamos de mais dados. É necessário testar para saber se o coronavírus está presente no local. A metodologia está pronta e bem feita para projetar o mapa e os leitos hospitalares que serão necessários", disse.



MAIS TESTES POSITIVOS