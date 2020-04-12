Vila Velha e Vitória têm 215 dos quase 400 casos de coronavírus no ES
O Espírito Santo se aproxima dos 400 casos confirmados de coronavírus desde que o primeiro registro da doença foi registrada no Estado, ainda no dia 5 de março, há pouco mais de um mês. No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite deste sábado (11), eram exatas 383 pessoas que testaram positivo para a Covid-19, em todas as regiões capixabas, totalizando nove óbitos.
Coronavírus no ES
Deste montante, Vila Velha, com 114, e Vitória, com 101 casos, são as cidades capixabas que mais somam pessoas infectadas pela doença. Ambos municípios ainda aparecem como os que mais têm também casos em investigação, com 312 e 311, respectivamente. Em todo o Estado, são oito mortes que estão sendo investigadas pela Sesa, de acordo com o boletim deste sábado (11).
Em cada uma delas ainda foram registradas dois óbitos, mas é na Serra, também na Grande Vitória, que mais registra mortes até o momento no Estado, com três óbitos confirmados pela Sesa. A Serra ainda computa 80 registros oficiais de coronavírus.