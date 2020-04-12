Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vila Velha e Vitória têm 215 dos quase 400 casos de coronavírus no ES
Pandemia de Covid-19

Vila Velha e Vitória têm 215 dos quase 400 casos de coronavírus no ES

Pelo último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a cidade canela-verde tem 114 registros, já a Capital capixaba aparece com 101 casos de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 08:22

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 08:22

kit de diagnóstico para coronavírus
O coronavírus registra mais casos na Região Metropolitana do Estado e mais testes diários estão sendo realizados Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
Vila Velha e Vitória têm 215 dos quase 400 casos de coronavírus no ES
O Espírito Santo se aproxima dos 400 casos confirmados de coronavírus desde que o primeiro registro da doença foi registrada no Estado, ainda no dia 5 de março, há pouco mais de um mês. No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite deste sábado (11), eram exatas 383 pessoas que testaram positivo para a Covid-19, em todas as regiões capixabas, totalizando nove óbitos.

Coronavírus no ES

Coronavírus: 66% dos internados no ES estão na UTI

Sem isolamento, casos no ES chegariam a 6 mil na próxima semana, diz Sesa

Médicos concordam com decisão de manter comércio fechado no ES

Grupo de trabalho vai discutir regras para reabertura do comércio no ES

"Não faço isso porque quero, mas para preservar vidas", diz Casagrande

Deste montante, Vila Velha, com 114, e Vitória, com 101 casos, são as cidades capixabas que mais somam pessoas infectadas pela doença. Ambos municípios ainda aparecem como os que mais têm também casos em investigação, com 312 e 311, respectivamente. Em todo o Estado, são oito mortes que estão sendo investigadas pela Sesa, de acordo com o boletim deste sábado (11).
Em cada uma delas ainda foram registradas dois óbitos, mas é na Serra, também na Grande Vitória, que mais registra mortes até o momento no Estado, com três óbitos confirmados pela Sesa. A Serra ainda computa 80 registros oficiais de coronavírus.

OS NÚMEROS DO CORONAVÍRUS NO ES

CORONAVÍRUS: TRANSMISSÃO E SINTOMAS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados