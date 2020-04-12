Ao som de 'Imagine', carro projeta frases de solidariedade em prédios de Vitória

Carro projetou frases de solidariedade em prédios de Vitória Crédito: Arquivo Pessoal/ Rike Soares

A esperança de dias melhores e a união entre os capixabas para superar a pandemia de coronavírus . Foi com esse espírito que um grupo de amigos passou de carro pelas ruas de Jardim da Penha, em Vitória, tocando a canção "Imagine", de John Lennon. Do veículo eram projetadas frases nas paredes dos prédios que incentivam os moradores do bairro a ficar em casa e ajudar a quem precisa.

"Fique em casa", "Vitória solidária", "Sem medo" e "Ajude quem precisa" foram algumas das expressões projetadas nas residências, na noite deste sábado (11). A iniciativa foi bastante aplaudida por moradores nas sacadas, que chegaram a se emocionar com as mensagens.

O grupo que organizou o ato ficou conhecido por ter feito uma ação parecida durante a greve da Polícia Militar , em fevereiro de 2017. Um dos organizadores, o produtor de eventos Rike Soares, contou que teve o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória e do Corpo de Bombeiros

"É uma mensagem de união. Para incentivar que, quem puder, fique em casa. Em primeiro lugar, não esqueça de se cuidar e busque informações confiáveis. E, dentro de casa, tem que nascer uma solidariedade porque vivemos em um país com desigualdade. Muita gente precisa de ajuda", explicou Rike. Ele disse ainda ter recebido muito apoio dos moradores do bairro: "Observamos muita gente chorando, foi afago de afeto".

Uma das moradoras que se emocionou com a atitude foi a empresária Ana Luiza Weichert. "Corri para a varanda e me emocionei muito com as mensagens projetadas nos prédios. Acalmou, confortou e transbordou amor. Gestos assim fazem dessa quarentena e dos momentos de isolamentos mais confortáveis. Tomara que o carro passe de novo", comentou.