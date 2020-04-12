PRF ajuda idosa que estava há 4 dias sem conseguir comprar gás na Serra
A rotina de um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é fiscalizar as estradas federais, atender ocorrências de trânsito, entre outras ações que garantam a segurança nas rodovias, mas a pandemia do coronavírus provocou uma situação diferente para pelo menos dois agentes da instituição.
Neste sábado (11), uma mulher moradora de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, entrou em contato com a PRF através do perfil no Instagram da corporação para solicitar ajuda. Tendo uma mãe idosa, com problemas de saúde e ainda morando sozinha, na Serra, a filha pediu auxílio para que ajudassem a familiar na compra de uma botija de gás.
Segundo a filha, a mãe já estava há quatro dias sem gás em casa e estava com medo de ir à rua para comprar devido os riscos de contrair o novo coronavírus. Além disso, nas tentativas feitas por telefone, nenhuma distribuidora da região de André Carloni tinha botijas para entregar.
Sensibilizados com o pedido, uma equipe de policiais rodoviários federais localizou um revendedor de gás, que possuía apenas três botijas para atendimento de emergência, como era o caso desta idosa.
Após solicitarem a entrega, um entregador foi até a residência da moradora da Serra e fez a troca da botija. Emocionada e de dentro de casa, a idosa agradeceu o apoio recebido pelos agentes da PRF, que registraram o momento.