População faz fila e acaba com estoque de botijas de gás em meia hora

Com botijas vazias, moradores da Grande São Pedro tentam comprar gás neste sábado (11) Crédito: Internauta

Com mais pessoas em casa por conta da recomendação para que evitem ir às ruas desnecessariamente em decorrência da pandemia de coronavírus , o consumo de gás de cozinha aumentou nos últimos dias e tem provocado uma corrida às revendedoras em muitos municípios.

Neste sábado (11), em menos de trinta minutos, o estoque de 100 botijas recebidas por uma distribuidora na Grande São Pedro, em Vitória, se esgotou, sendo insuficiente para atender a longa fila de pessoas que aguardavam do lado de fora do estabelecimento.

A esposa do proprietário do local, Luana Bessa, explicou que, além da aumento do consumo domiciliar de gás, as pessoas estão comprando mais de uma botija, com o receio que falte o produto.

"Temos observado essa situação. As pessoas estão com medo de ficar sem gás, mas isso não está acontecendo. Ocorre que diminuiu a quantidade de botija que normalmente recebemos aqui. Em dias normais, vendemos cerca de 120 botijas. Hoje recebemos 100 e vendemos rapidamente. Muitos chegam com duas ou mais botijas vazias, mas estamos limitando a uma por cliente para evitar que mais pessoas fiquem sem gás. Se uma pessoa tem duas, outra pode ficar sem", disse a representante da Bessa Gás, localizada na Rua Augusto Teixeira, em São Pedro.

A situação encontrada na revendedora se repetiu em outros estabelecimentos da região. Luana garante que, ainda assim, não ocorre desabastecimento e pede que a população evite comprar mais de uma botija.

"Aqui na região todas as revendas estão na mesma situação. O gás chega e acaba rápido. Muitos se identificam como representantes de restaurantes e por isso precisam de mais gás. Ontem (sexta-feira) não vendemos porque era feriado e não chegou botija. No domingo (12) também não funcionaremos porque não teremos também, mas já na segunda receberemos uma nova quantidade. É preciso que as pessoas tenham prudência e pensem coletivamente, pois está difícil para todos", disse Luana.

Embora a procura tenha crescido, a empresária salientou que o preço do gás segue inalterado. Para quem compra no local, o valor é de R$ 70,00. Para quem pede por telefone, a botija de 13 quilos sai a R$ 75,00.

PETROBRAS

A Petrobras afirmou que, no caso do GLP, está compensando a elevação do consumo com a importação do produto. Dois dos três navios já chegaram ao Porto de Santos e outro deve atracar no país nos próximos dias para atender à demanda. A empresa ainda ressaltou, em nota, que as entregas do gás estão garantidas e que não há necessidade dos consumidores estocarem botijões.

A procura de botijas de gás de 13 quilos cresceu significamente nos últimos dias Crédito: Divulgação

O primeiro navio, com capacidade adicional de 20 milhões de quilos de GLP (equivalente a 1,6 milhão de botijões P13), chegou ao Porto de Santos (SP) no dia 30 de março.