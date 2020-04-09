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Cariacica expõe trabalhos de artistas locais na web para ajudá-los na quarentena

A iniciativa 'Cultura em Redes' irá expor diferentes expressões artísticas nas plataformas online da prefeitura do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 11:00

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 11:00

Ana Muller
Ana Muller participou do primeiro dia do projeto Cultura em Redes Crédito: Jimmy Lima
Como forma de permanecer promovendo cultura em meio à pandemia, a Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica (Semcult) desenvolveu o projeto "Cultura em Redes". A iniciativa visa promover exposições semanais dos trabalhos de músicos, bailarinos, compositores, atores, atrizes, dançarinos, escritores, realizadores audiovisuais e grupos de cultura popular, cujos projetos obtiveram recursos da secretaria. A exibição ocorrerá toda quarta-feira, às 20h, no Facebook e Instagram da prefeitura. 
A secretária de Cultura, Renata Weixter explicou que além de uma oportunidade de exibição para a obra do artista, a iniciativa é um modo de  levar conhecimento ao público sobre esses projetos, que já foram contemplados pela política cultural do município, seja através da Lei João Bananeira ou pelo Fundo Municipal de Cultura.  "Além da obra, os posts terão informações de acesso a esses artistas como escritório de produção para agendamento de futuros projetos", destacou Weixter. 
Com sua primeira edição realizada nesta quarta-feira (8), o projeto recebeu quatro artistas Max Carvalho, Edivan Freitas, Grupo Moxuara e Anna Freitas.  Confira abaixo o que foi apresentado e um perfil de cada artista da primeira edição do "Cultura em Redes".

EDVAN FREITAS

Formado em Música popular pela FAMES e Licenciatura em Música pela UFES. Edvan é cantor, compositor e violonista, tendo multiplicidade em suas habilidades na área. Pela Lei João Bananeira lançou dois discos: "Andante", em 2011, e "Dança da Fala", em 2018.

MAX CARVALHO

Conhecido na cena musical da Grande Vitória,  é regente de 10 coros, entre eles o de Campo Grande. Carvalho é Maestro, músico, compositor e pianista. Em 2019, acompanhou ao piano o cantor lírico Rafael Simas num concurso internacional italiano, o "Al Chorus Inside", onde conquistou o segundo lugar.

ANNA MULLER

A cantora tem influências musicais brasileiras das décadas de 60, 70 e 80. Caminhando pela MPB, o rock e o folk. Iniciou sua carreira cantando rock em banda de garagem, participando da cena de Campo Grande durante a adolescência. Tempos depois, tornou-se vocalista da banda "Aurora", destaque no cenário independente de Vitória.

GRUPO MOXUARA

O grupo conhecido no Espírito Santo, surgiu em 1991. Já realizou mais de 500 shows e tem seis CDS gravados e uni ritmos folclóricos e populares, explorando em suas canções temas como a natureza e a vida simples. Sua formação é composta por Flávio Vezzoni (voz e violão), Paulinho (baixo), Marcos Côco (voz, viola e violão) e Heverton Macapá (percussão).

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