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Páscoa diferente

De máscara, padre de Aracruz faz procissão com o Santíssimo Sacramento

Após realizar a missa on-line na manhã deste domingo (12), o pároco Antonio Luiz Pazolini Pandolfi saiu em carro aberto do Corpo de Bombeiros para abençoar os fiéis pelas ruas e bairros da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 13:27

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 13:27

De máscara, o padre saiu em procissão aberta com o Santíssimo Sacramento
De máscara, o padre saiu em procissão aberta com o Santíssimo Sacramento Crédito: Rogério Júnior
Com as missas presenciais suspensas para evitar aglomeração de pessoas por conta da pandemia do novo coronavírus, a rotina religiosa precisou ser alterada. Celebrações já estão sendo realizadas virtualmente e levando uma mensagem de fé aos fiéis, ainda que pela tela de um computador ou celular.
Neste domingo (12) de Páscoa não foi diferente. Em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, a tradicional missa dominical foi realizada sem a presença dos devotos na Paróquia São João Batista, mas os eventos religiosos na cidade não se restringiram à celebração on-line.

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À frente da igreja matriz do município, o padre Antonio Luiz Pazolini Pandolfi, que é natural da cidade vizinha, Ibiraçu, percorreu com o Santíssimo Sacramento em uma procissão feita em um carro aberto dos bombeiros pelas ruas e bairros da cidade.

Padre de Aracruz realiza procissão com o Santíssimo Sacramento em carro aberto no domingo de Páscoa

Utilizando máscara para se proteger, o pároco recebia o carinho dos fiéis, muitos deles ajoelhados nas calçadas, ou nas varandas das casas. Além disso, muitas residências foram decoradas como é tradição na data religiosa.

NA CIDADE

Aracruz registra até o momento cinco casos confirmados de coronavírus e outros 16 em investigação pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Outros 40 casos suspeitos foram descartados até o momento no município.

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