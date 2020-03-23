Por causa do coronavírus, igreja no ES transmite velório ao vivo pela internet

O pastor Usiel na transmissão do velório Crédito: Reprodução de vídeo do Facebook

A cerimônia, realizada neste domingo (22) em uma das capelas do cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, foi presidida pelo pastor Usiel Carneiro de Souza e transmitida ao vivo pelas redes sociais da Igreja para cerca de cem internautas conectados e com alcance de pelo menos 200 pessoas, segundo estimativa do pastor.

Estavam presentes no velório cerca de 20 pessoas, a maioria pertencente à família do homem que tinha em torno de 70 anos de idade e que enfrentava um câncer há pelo menos oito. Ele era membro e cooperador da IBPC.

O pastor Usiel conta que a família do falecido não se opôs à transmissão do funeral pela internet: “A sugestão foi da igreja como forma de mantermos o compromisso de proteção a todos e também oportunizar que os irmãos e irmãos pudessem participar deste momento com a família. Não houve nenhuma resistência, e a família enlutada considerou muito adequado”.

A Igreja Batista da Praia do Canto já fez eventos virtuais semelhantes, mas nunca havia usado os canais de transmissão da igreja nas redes sociais para transmissão ao vivo, como aconteceu no último domingo. Até então, apenas alguns poucos familiares do falecido que não podiam estar presentes fisicamente à cerimônia recebiam as imagens.