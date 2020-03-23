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Leonel Ximenes

Por causa do coronavírus, igreja no ES transmite velório ao vivo pela internet

Cerimônia fúnebre de um membro da Igreja Batista da Praia do Canto foi transmitida diretamente da capela do cemitério em Vila Velha

Publicado em 23 de Março de 2020 às 12:39

Públicado em 

23 mar 2020 às 12:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O pastor Usiel na transmissão do velório Crédito: Reprodução de vídeo do Facebook
Nas passagens mais dolorosas da trajetória humana, como a morte, a presença física de parentes e amigos atenua a dor da família do falecido. Mas como ser solidário num velório, por exemplo, no momento em que o mundo vive uma pandemia de coronavírus e que toda concentração de pessoas não é recomendada? Um velório virtual? Sim, essa foi a solução encontrada pela Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC) para se despedir de um dos seus membros.
A cerimônia, realizada neste domingo (22) em uma das capelas do cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, foi presidida pelo pastor Usiel Carneiro de Souza e transmitida ao vivo pelas redes sociais da Igreja para cerca de cem internautas conectados e com alcance de pelo menos 200 pessoas, segundo estimativa do pastor.
Estavam presentes no velório cerca de 20 pessoas, a maioria pertencente à família do homem que tinha em torno de 70 anos de idade e que enfrentava um câncer há pelo menos oito. Ele era membro e cooperador da IBPC.
O pastor Usiel conta que a família do falecido não se opôs à transmissão do funeral pela internet: “A sugestão foi da igreja como forma de mantermos o compromisso de proteção a todos e também oportunizar que os irmãos e irmãos pudessem participar deste momento com a família. Não houve nenhuma resistência, e a família enlutada considerou muito adequado”.

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A Igreja Batista da Praia do Canto já fez eventos virtuais semelhantes, mas nunca havia usado os canais de transmissão da igreja nas redes sociais para transmissão ao vivo, como aconteceu no último domingo. Até então, apenas alguns poucos familiares do falecido que não podiam estar presentes fisicamente à cerimônia recebiam as imagens.
A cerimônia do velório durou meia hora e foi transmitida pelo Facebook através de um smartphone com conexão wi-fi.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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