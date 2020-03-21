Fórum evangélico pede que igrejas não realizem cultos públicos no ES

O documento, assinado pelo pastor Kenner Terra, da Igreja Batista da Praia do Canto e coordenador do Fórum
, alerta que a Covid-19 tem se desenvolvido de uma forma devastadora no mundo, causando milhares de infecções e mortes. O Fórum, formado por pastores de igrejas evangélicas da Grande Vitória, diz que o compromisso dos evangélicos é aprofundar a conscientização das comunidades de fé para que todas cumpram as medidas de proteção.
“Sem qualquer prejuízo para a preservação do direito constitucional de liberdade de culto, por entendermos a gravidade do momento pelo qual passamos, exortamos as igrejas a não realizarem os cultos públicos no templo”, diz a nota à qual a coluna teve acesso.
Segundo o pastor Kenner Terra, a posição do Fórum Evangelho e Justiça é de total parceria com os órgãos responsáveis pelo combate ao coronavírus no país. “A carta é uma convocação das igrejas para que elas aceitem a orientação do governo do Estado
, das prefeituras, da Organização Mundial da Saúde (OMS)
e do Ministério da Saúde.”
Para o representante do Fórum, nesta crise de pandemia há formas alternativas para que sejam feitas as celebrações: “Pedimos que as igrejas sejam fechadas e os cultos transferidos para o espaço virtual. É uma forma de proteger os membros das igrejas e contribuir no enfrentamento dessa pandemia. É preciso de solidariedade e responsabilidade neste momento”, afirma Terra.