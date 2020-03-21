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Leonel Ximenes

Fórum evangélico pede que igrejas não realizem cultos públicos no ES

Por causa da pandemia do coronavírus, Fórum Evangelho e Justiça sugere que templos sejam fechados e celebrações feitas no ambiente virtual

Publicado em 21 de Março de 2020 às 19:00

Públicado em 

21 mar 2020 às 19:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Culto presencial não é aconselhado por causa do coronavírus Crédito: Divulgação
O Fórum Evangelho e Justiça publicou uma nota em que apela às igrejas evangélicas no Espírito Santo para que não realizem cultos públicos no templo e que as celebrações sejam feitas no ambiente do lar. A medida, segundo o colegiado, é necessária para que se evitem atividades presenciais por causa da pandemia de coronavírus.
O documento, assinado pelo pastor Kenner Terra, da Igreja Batista da Praia do Canto e coordenador do Fórum, alerta que a Covid-19 tem se desenvolvido de uma forma devastadora no mundo, causando milhares de infecções e mortes. O Fórum, formado por pastores de igrejas evangélicas da Grande Vitória, diz que o compromisso dos evangélicos é aprofundar a conscientização das comunidades de fé para que todas cumpram as medidas de proteção.
“Sem qualquer prejuízo para a preservação do direito constitucional de liberdade de culto, por entendermos a gravidade do momento pelo qual passamos, exortamos as igrejas a não realizarem os cultos públicos no templo”, diz a nota à qual a coluna teve acesso.

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Segundo o pastor Kenner Terra, a posição do Fórum Evangelho e Justiça é de total parceria com os órgãos responsáveis pelo combate ao coronavírus no país. “A carta é uma convocação das igrejas para que elas aceitem a orientação do governo do Estado, das prefeituras, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.”
Para o representante do Fórum, nesta crise de pandemia há formas alternativas para que sejam feitas as celebrações: “Pedimos que as igrejas sejam fechadas e os cultos transferidos para o espaço virtual. É uma forma de proteger os membros das igrejas e contribuir no enfrentamento dessa pandemia. É preciso de solidariedade e responsabilidade neste momento”, afirma Terra.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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