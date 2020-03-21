Bolsonaro e Covid-19: leitores comentam erros e acertos do presidente

Presidente Jair Bolsonaro em entrevista coletiva sobre coronavírus, no dia 18 de março Crédito: Carolina Antunes

Nesta semana, forças políticas também manifestaram seu descontentamento com a maneira como Bolsonaro vem lidando com o avanço da doença, que pode colapsar o sistema de saúde do país e causar uma grave recessão econômica. Os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, foram alguns dos parlamentares que apontaram problemas na condução da crise pelo governo

Em meio às críticas, Bolsonaro foi alvo de panelaços por todo o país, por três dias consecutivos nesta semana . Na quarta-feira (18), houve um panelaço em apoio ao governo em alguns locais. Pelas redes sociais, também foi convocado um "aplausaço" para esta sexta-feira (20) em homenagem a profissionais de saúde que atuam na crise.

Após tantas reclamações, o presidente mudou de tom sobre o coronavírus. Mas a sua conduta no início da crise ainda segue motivo de debate. Entre os leitores de A Gazeta, não foi diferente. Alguns defendem que o presidente não deve ser responsabilizado pelo avanço da doença e elogiam a atuação do Ministério da Saúde. Confira alguns comentários pinçados das nossas redes sociais:

Gente, é algo sério, não brinquem com uma doença. Não é histeria como disse o presidente! Bolsonaro brincou demais! Por sorte governadores tomaram atitudes! (Roberto Vieira)

Obrigação do jornalismo é informar, obrigação do presidente é se isolar, afinal de contas quase todos da equipe que viajou com ele estão ficando doentes. Gente, o avião está sem piloto. (Lucia Menezes)

Meu presidente está guardado por Deus, por isso não pegou. (Cristiana Alves)

Não coloquem na conta do presidente esta pandemia. Ninguém está preparado, as medidas que sua equipe está tomando são as melhores. Deus capacita quem Ele escolheu. Senhor, abençoe nossa nação. (Lilia Da Silva Correia)

A forma como um presidente se posiciona é muito simbólica, portanto ele tem muito a ver com a condução do país num momento como este. Desdenhar da ciência, minimizar a pandemia, ir às manifestações, tudo isso mostra o despreparo. Sem contar que seus apoiadores tendem a replicar os mesmos comportamentos por identificação. (Juliana Pimentel)

Como será que aconteceu na Itália? O governo de lá estava despreparado? Ninguém se prepara para algo que não se prevê, agora virou uma situação individual, cada um cuida de si e de sua família… assim também protegeremos uns aos outros… (Kelen Fabiana da Silva Araujo)

Quem é o líder da nação? Quem deveria estar dando exemplos e seguindo os protocolos que o ministro da Saúde está repassando? Justamente o presidente. Ele tem as ferramentas para que a crise seja menor. Ele deveria estar atuando, ter voltado do exterior e ficado em isolamento. Mas não. Ele foi abraçar o povo. São 20 ministros/pessoas da sua comitiva com corona. E você vem me dizer que o presidente não tem nada a ver com a crise? (Daniel Guimaraes Santos)

Muito fácil colocar a culpa nos governantes quando a própria população não respeita a ordem de ficar em casa, quando possível. A culpa é de todos nós! (Luciana Marinato)

Se o governante não dá o exemplo, como pode ser cobrado da população? (Lylian Karolinne)

Sério que precisa de exemplo para fazer o certo? (Poliana Nathia Fontana)

Sei que muitas pessoas não estão seguindo as orientações nem elas sendo “desenhadas” a todo instante. Mas o que dizer da autoridade máxima do país que foi totalmente negligente ao incentivar as manifestações antidemocráticas e, mesmo sob suspeita da doença, se lançou ao público para mostrar que era o queridinho do povo. O ego gigante e estúpido do mesmo consegue cegá-lo.... Assim como aos seus fanáticos seguidores. (Sayonara Abreu)

Cara, já estamos vivendo um momento muito difícil. Essa picuinha com o presidente só dificulta as coisas. Vamos parar para resolver esse problema que estamos passando e depois vocês voltam com a queda de braço. Gente querendo fazer impeachment em um momento desses, pelo amor de Deus… (Kamila Vargas Carreço)

Não é momento de medir forças com o governo, muito menos de julgamentos. O mundo está tentando minimizar as consequências desta pandemia. Quem não subestimou a gravidade deste vírus? O governo da China? Da Itália? Semanas atrás o cenário era outro, tudo mudou numa velocidade igual à da transmissão. O inteligente agora é transmitir informação relevante ao brasileiro quanto às medidas para o controle desta infecção e preparar o brasileiro para um recessão, inevitável no momento, onde todos precisaremos um do outro, governo, imprensa. Vamos torcer pelo Brasil, sensibilizar pela vidas perdidas no mundo, cuidar dos nossos. (Tatiane Fialho Lemes)

Escutemos, sim, a equipe de governo. O ministro da Saúde tem sido muito responsável e coerente. Vamos nos unir. A campanha eleitoral acabou. (Valderio Sotele Walger)

Estamos todos no mesmo barco, então é hora de nós ajudarmos uns aos outros sem jogar pedra, porque o problema já está ficando cada dia pior. Agora é hora de encontrar a solução e respeitar todos. Deixe o presidente quieto, pelo amor de Deus, que isso está ficando cada dia mais feio. (Ana Santos)

Enquanto muitos torcem pelo fracasso do presidente, torço pelo sucesso, porque meu destino e o destino de quem mora neste país depende disso. (Jefferson Gonzaga)