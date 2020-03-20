Bolsonaro é alvo de panelaço pelo terceiro dia seguido

Pelo terceiro dia seguido, moradores de grandes cidades do país voltaram a protestar nesta quinta-feira (19) contra o presidente Jair Bolsonaro com um panelaço.
Em São Paulo, o protesto ocorreu em bairros como Campos Elíseos e Bela Vista, na região central. Na Bela Vista, foi projetada em uma fachada mensagem contrária ao presidente.
No Rio, o protesto ocorreu no bairro das Laranjeiras.
A manifestação novamente foi convocada por redes sociais e aplicativos de mensagens.
APLAUSAÇO
Pelas redes sociais, também foi convocado um aplausaço para esta sexta-feira (20) em homenagem a profissionais de saúde que estão a tuando na crise do coronavírus.