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Rio e São Paulo

Bolsonaro é alvo de panelaço pelo terceiro dia seguido

Protestos contra o presidente já foram realizados em 22 capitais. Desta vez, manifestação ocorreu no Rio e em São Paulo

Publicado em 19 de Março de 2020 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 21:03
Pelo terceiro dia seguido, moradores de grandes cidades do país voltaram a protestar nesta quinta-feira (19) contra o presidente Jair Bolsonaro com um panelaço.
Imagem do presidente Jair Bolsonaro é projetada em prédio de São Paulo durante panelaço contra o governo realizado no dia 18 Crédito: Reprodução
Em São Paulo, o protesto ocorreu em bairros como Campos Elíseos e Bela Vista, na região central. Na Bela Vista, foi projetada em uma fachada mensagem contrária ao presidente.

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No Rio, o protesto ocorreu no bairro das Laranjeiras.
A manifestação novamente foi convocada por redes sociais e aplicativos de mensagens.

APLAUSAÇO

Pelas redes sociais, também foi convocado um aplausaço para esta sexta-feira (20) em homenagem a profissionais de saúde que estão a tuando na crise do coronavírus.

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