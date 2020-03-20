Bolsonaro é alvo de panelaço pelo terceiro dia seguido

Pelo terceiro dia seguido, moradores de grandes cidades do país voltaram a protestar nesta quinta-feira (19) contra o presidente Jair Bolsonaro com um panelaço.

Imagem do presidente Jair Bolsonaro é projetada em prédio de São Paulo durante panelaço contra o governo realizado no dia 18 Crédito: Reprodução

Em São Paulo, o protesto ocorreu em bairros como Campos Elíseos e Bela Vista, na região central. Na Bela Vista, foi projetada em uma fachada mensagem contrária ao presidente.

No Rio, o protesto ocorreu no bairro das Laranjeiras.

A manifestação novamente foi convocada por redes sociais e aplicativos de mensagens.

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