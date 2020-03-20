Já são 22 os infectados que viajaram com Bolsonaro aos EUA

Nelsinho Trad, senador pelo PTB-MS
Nestor Forster, embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos EUA
Karina Kufa, advogada e tesoureira do Aliança pelo Brasil
Sérgio Lima, publicitário e marqueteiro do Aliança pelo Brasil
Samy Liberman, secretário-adjunto de comunicação da Presidência
Alan Coelho de Séllos, chefe do cerimonial do Itamaraty
Quatro integrantes não-identificados da equipe de apoio do voo presidencial aos EUA
Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Marcos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia
Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais
Daniel Freitas, deputado federal (PSL-SC)
Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI
Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia
Sérgio Segovia, presidente da Apex
Filipe Martins, assessor internacional da Presidência
Major Cid, chefe da ajudância de ordens
Coronel Suarez, diretor do Departamento de Segurança Presidencial
Carlos França, chefe do Cerimonial