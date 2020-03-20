“No meu entender”... Está difícil entender Jair Bolsonaro

Bolsonaro: entendimento limitado sobre a crise em suas muitas dimensões Crédito: Amarildo

no meu entender, está superdimensionado, o poder destruidor desse vírus, então talvez esteja sendo potencializado até por questão econômica”. No entender dele. Bolsonaro, no dia 9 de março, durante pronunciamento para empresários brasileiros, em Miami : “A questão do coronavírus também,, está superdimensionado, o poder destruidor desse vírus, então talvez esteja sendo potencializado até por questão econômica”.

Bolsonaro na noite de domingo (15), em entrevista à CNN Brasil: “Há certas medidas que vêm sendo tomadas pelo governadores e eles têm autoridade de fazer isso aí. [...] Quando você proíbe jogo de futebol, entre outras coisas, você está partindo para o histerismo, no meu entender.” No entender dele.

no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar, e muito, a nossa economia”. No entender dele. Bolsonaro na manhã de terça-feira (17), em entrevista à rádio Super Tupi, do Rio de Janeiro : “Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores,, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar, e muito, a nossa economia”.

Notem bem: o que todas essas declarações têm em comum? Todas foram dadas, em menos de dez dias, pelo mesmo autor, Jair Bolsonaro, com base em um “entender” próprio, pessoal e muito singular dele mesmo sobre os fatos à sua volta. Fatos graves, mas desagravados por ele. Em comum, ainda, tais declarações do presidente revelam um “entender” ora muito inadequado, ora claramente equivocado sobre o que está se passando no Brasil e no mundo.

Enquanto Bolsonaro segue demonstrando essa crônica dificuldade em entender o que ocorre no mundo exterior, segue cada vez mais difícil tentarmos entender o que se passa no seu mundo interior: a insondável mente do presidente. Constantes confusões, contradições e incoerências têm dado a tônica de suas ações e declarações desde que chegou ao Planalto. Mas, nas últimas duas semanas, com a escalada das crises sanitária e econômica, esses traços têm sido acentuados – ou ficado ainda mais evidentes.

Senão vejamos:

O EMBARQUE PARA OS EUA: “PARTICIPEM DO ATO”

No dia 7 de março, Bolsonaro embarca para uma série de compromissos em solo norte-americano. Antes disso, em discurso em uma base militar em Roraima , faz menção direta aos atos de rua programados por movimentos de direita para o dia 15 de março, em defesa de seu governo e contra os outros dois Poderes constituídos da República: o Legislativo e o Judiciário.

EM MIAMI: “FANTASIA DA MÍDIA”

Aí o presidente embarca. Já em Miami, no dia 10 de março, dá declarações no sentido de minimizar não só os abalos econômicos mundiais, por conta da “guerra dos preços do petróleo”, que já começam a impactar profundamente o mercado financeiro nacional. De modo ainda mais incrível, minimiza também a gravidade da crise mundial do coronavírus . Para Bolsonaro, nada digno de preocuação real, em nenhuma das duas frentes:

“Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala, ou propaga, pelo mundo todo”. Olha a expressão aí de novo: “no meu entender”.

O “detalhe” é que, àquela altura, a epidemia do coronavírus (tecnicamente, assim ainda era tratada) já fizera mais de 4 mil vítimas mundo afora e começava a adentrar temerariamente o território brasileiro.

O RETORNO AO BRASIL: CORONAVÍRUS NO PLANALTO

LIVE E PRONUNCIAMENTO: “NÃO PROTESTEM”

No dia seguinte (12), em sua tradicional live de quinta-feira, Bolsonaro aparece, de maneira surpreendente, usando uma máscara asséptica, para evitar contágio. E, para surpresa ainda maior, o discurso de Bolsonaro, na forma, adota tom institucional; no conteúdo, contradiz o que ele mesmo dissera dois dias antes: agora é preciso se prevenir.

No mesmo dia, em pronunciamento à nação em cadeia de rádio e TV, o presidente desencoraja manifestantes a participarem das manifestações de rua de seu interesse marcadas para o domingo seguinte (15) , pois tais aglomerações populares poderiam gerar, palavras dele, “uma explosão de infectados”. Também disse que já tinha sido dado “um tremendo recado ao Parlamento” – caindo aí em outra contradição, pois vinha mantendo a versão (falsa) de que os tais atos não seriam contra o Congresso.

Contradições à parte, os pronunciamentos do dia 12 caíram como um bálsamo de bom senso e de esperança sobre quem monitorava a situação: parecia que os fatos haviam se imposto e, finalmente, o presidente compreendera a real dimensão do problema e, sobretudo, o papel institucional que lhe cabe neste momento, como referência para a qual se voltam os olhares de todos os brasileiros.

Só que não.

CHEGA DOMINGO: “PENSANDO BEM, VOU PRA RUA COM VOCÊS”

Aí chega o domingo (15) e o que faz Jair Bolsonaro? Exatamente o contrário do que ele mesmo havia recomendado. Não só apoiou como participou pessoalmente do protesto nas proximidades do Palácio do Planalto, em Brasília , tocando, cumprimentando e manuseando os celulares de populares para fazer selfies. Um risco epidemiológico ambulante, na pessoa do próprio presidente da República, aquele de quem sempre se esperam os melhores exemplos.

Em um vídeo gravado durante o ato, o presidente chegou a dizer que aquilo “não tem preço”. Tem sim. O preço de tamanha leviandade podem ser vidas humanas. Não só aquelas vidas específicas, dos donos das mãos tocadas por ele. Mas aquelas que podem se perder pelo péssimo exemplo deixado pelo chefe do governo.

MENSAGEM ERRADA NO PIOR MOMENTO

Ao proceder daquela maneira, qual mensagem Bolsonaro transmitiu à população? A de que a pandemia não é tudo isso, não é tão grave assim, que as orientações das autoridades sanitárias (inclusive as do seu próprio governo) são exageradas e podem perfeitamente ser ignoradas.

Rezando pela cartilha do populista clássico, pouco importa o exemplo, tampouco o papel institucional. O que interessa é alimentar o seu prestígio, estimular o culto popular à sua personalidade. O que importa é cair nos braços, abraços e selfies do povão, mesmo sendo potencialmente um agente de disseminação de uma doença que pode ser fatal.

Falando em populismo, a atitude de Bolsonaro pode ser considerada duplamente irresponsável, pois, para além dos riscos epidemiológicos, o presidente acabou apoiando de corpo e alma um protesto cuja pauta era nitidamente inconstitucional: pelo fechamento do Congresso Nacional e da Suprema Corte, com fartura de faixas e cartazes gritando por um “novo AI-5”.

Mas piorou.

“HISTERIA”, FUTEBOL E FESTINHA: O VÍRUS AGRADECE

Em entrevista à CNN Brasil na noite daquele domingo, o presidente voltou a ser aquele primeio Bolsonaro em relação à crise do coronavírus: negligente, distante, indiferente. Chegou a criticar a suspensão de campeonatos de futebol – talvez para que ele possa continuar indo aos estádios para praticar populismo com o Moro.

Já na manhã de terça-feira (17), falando à rádio Super Tupi, superou-se: além de nova alfinetada em governadores por mera rivalidade política totalmente deslocada no momento, chegou ao cúmulo de enfatizar que planejava promover uma tradicional festinha para comemorar o seu aniversário e o da primeira-dama, Michelle Bolsonaro , neste fim de semana, passando de novo a mensagem errada para o povo que, apreensivo, volta-se para o seu líder neste momento e se espelha no que ele tem a dizer.

Nesse sentido, Bolsonaro convocou e presidiu uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (18). Mas esta também trouxe muitos pontos que são ainda mais difíceis de entender na atitude de Bolsonaro e no discurso presidencial...